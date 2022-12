Laskelmat: Euroopalle lankeaa jo nyt biljoona­lasku energia­kriisistä, ja se on vasta alkua

Energian hintojen nousun aiheuttamat kustannukset ovat jo nyt massiiviset. Todellinen kisa kaasusta alkaa ensi vuonna.

Venäjän kaasusta riippuvaiseksi tullut Saksa on tehnyt Euroopan isoimmat tukipaketit energian hintojen nousun vaikutusten tasaamiseksi. Kuvassa Saksan talous- ja ilmastonsuojeluministeri Robert Habeck (vasemmalla), liittokansleri Olaf Scholz ja valtiovarainministeri Christian Lindner Uniperin uuden lng-terminaalin avajaisissa Wilhelmshavenissa.

Euroopan maille on langennut jo noin biljoonan eli 1 000 miljardin euron lasku energian hintojen noususta, joka lähti alkuunsa Venäjän sodasta Ukrainassa. Tieto ilmenee uutistoimisto Bloombergin koostamasta laskelmasta.

Myös ajatushautomo Bruegel on laskenut energiakriisin kustannuksia. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) julkaiseman raportin mukaan biljoonan euron summa ylittyisi helposti, jos valtiot kattaisivat nousseet energian hinnat erilaisilla tukimuodoilla täysimääräisesti.

Bloombergin laskelma perustuu markkinadataan, jossa on otettu mukaan nousseet energiakustannukset huolimatta siitä, onko niihin kohdistunut tukia vai ei.

Valtiot ovat jo syytäneet massiivisia summia rahaa tukeakseen yrityksiä ja kotitalouksia nousevien energiakustannusten kanssa. Marraskuussa yhteenlaskettu tukisumma ylitti jo 700 miljardia euroa, arvioi Bruegel.

Suurimmat potit on pantu jakoon Saksassa, jossa erilaisia energiatukia on koottu jo yli 264 miljardin euron edestä. Seuraavaksi suurimmat tukipaketit on koottu Britanniassa, 97 miljardia euroa, ja Italiassa, 91 miljardia euroa.

Ranskassa tukia on koottu 69 miljardilla eurolla, Hollannissa 44 miljardilla eurolla ja Espanjassa 39 miljardilla eurolla.

Talvi on nyt vasta aluillaan, ja ensi talveksi kaasuvarastojen täyttäminen pitää tehdä kokonaan ilman Venäjän kaasua. Tämä voi pitää hinnat ylhäällä pitkään.

Kilpailu kaasusta voikin ensi vuonna kärjistyä kovemmaksi kuin nyt.

”Kaasun saanti on välttämättömyys, ja luultavasti näemme Euroopassa laajaa hamstraamista”, sanoo SEB:n raaka-aineanalyytikko Bjarne Schieldrop Bloombergille.

Schieldrop povaa ”myyjän markkinoiden” jatkuvan kaasun osalta ainakin seuraavat 12 kuukautta, koska Euroopan unionin maat pyrkivät täyttämään varastojaan ennen seuraavaa talvea.

Huolena on, että syvin kriisi voi olla vasta edessä ja kestää jopa vuosia. Yksi kysymyksistä liittyy siihen, kuinka pitkään valtiot voivat pitää piikkiä auki taantuman uhatessa ja korkojen noustessa.

”Kun laskee kaiken yhteen – pelastuspaketit, suorat tuet – siitä tulee naurettavan suuri määrä rahaa”, sanoo konsulttiyhtiö S-RM:n päällikkö Martin Devenish Bloombergille.

”Maiden hallituksilla on paljon vaikeampaa hallita tätä kriisiä ensi vuonna.”