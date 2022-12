Nordean korttimaksaminen ja verkkopankki toimivat. Pankki kertoo korjaavansa ongelmaa aamun aikana.

Ainakin osalla Nordean tiliasiakkaista ei ole saanut palkkojaan tiistaiaamuun mennessä. Myös tilien käytössä on hankaluuksia. Ruutukaappaus Nordean mobiilipankista.

Ainakaan osa Nordean tiliasiakkaista ei ole saanut palkkojaan tiistaina aamuun mennessä. Myös tilien käytössä on hankaluuksia.

HS:n tiedossa on useita Nordean asiakkaita, jotka ovat ihmetelleet puuttuvia palkkoja. HS:n tiedossa on myös tapauksia, joissa lapsilisiä on jäänyt saamatta.

Nordea ilmoitti aamulla verkkopankissa asiakkailleen, että maksuissa ja tilien käytössä saattaa olla häiriöitä.

”Palvelussamme on tällä hetkellä tilapäinen häiriö, joka saattaa vaikuttaa maksujen ja palkkojen kirjautumiseen viiveellä. Ongelman syy on tiedossa, ja sitä korjataan”, Nordean viestintäjohtaja Satu Malkamäki viestitti HS:lle aamulla.

Hänen mukaansa verkko- ja mobiilimaksaminen toimivat normaalisti. Myös korttimaksaminen toimii.

”Pahoittelemme tilanteesta asiakkaillemme koituvaa haittaa”, Malkamäki totesi.