Centre for European Reform -ajatuspajan tuoreen raportin mukaan EU-ero rasittaa edelleen Britannian taloutta. Sekä BKT että investoinnit ovat kärsineet.

Lontoo

Britannian EU-ero käy brittitaloudelle edelleen kalliiksi, ilmenee tuoreesta raportista.

Brexit on iskenyt talouskasvuun, tavarakauppaan ja investointeihin.

Centre for European Reform -ajatuspajan (CER) keskiviikkona julkistettu raportti arvioi, että Britannian BKT oli toisella vuosineljänneksellä 5,5 prosenttia alempi kuin mitä se olisi ollut ilman EU-eroa.

Raportin mukaan Brexitin aiheuttama isku on ollut luultua pahempi. Rahallisesti isku on ollut 33 miljardia puntaa eli lähes 38 miljardia euroa. Kustannus tulee menetetystä kaupasta ja investoinneista.

Investointien arvioidaan kärsineen yksitoista prosenttia ja tavarakaupan seitsemän prosenttia. Palvelukaupassa ei löydetty eroa.

Ajatuspajan mukaan Britannian konservatiivihallituksen mittavat veronkorotukset johtuvat osaltaan brexitistä.

”Brexitillä on ollut mittava negatiivinen vaikutus brittitalouteen. Tämä taas on johtanut väistämättä veronkorotuksiin, koska hitaammin kasvavassa taloudessa tarvitaan tiukempaa verotusta rahoittamaan julkisia palveluita ja tukia”, raportin kirjoittanut CER:n apulaisjohtaja John Springford sanoi saatesanoissa.

Springfordin mukaan suurinta osaa silloisen valtiovarainministerin Rishi Sunakin maaliskuussa ilmoittamista veronkorotuksista ei olisi tarvittu, jos Britannia ei olisi lähtenyt EU:sta.

Sunak on nykyään Britannian pääministeri. Sunak kannatti brexitiä jo EU-kansanäänestyksen alla vuonna 2016.

Britannian konservatiivipääministeri Rishi Sunak on toiminut aiemmin valtiovarainministerinä.

Britannia erosi EU:sta virallisesti tammikuun lopussa vuonna 2020.

Vähintään yhtä tärkeä virstanpylväs oli kuitenkin brexitin siirtymäajan päättyminen saman vuoden lopussa.

Britannia jätti silloin EU:n sisämarkkinat ja tulliliiton. Samalla yrityksille ja kansalaisille alkoi brexit-arki, kun siirtymäkauden EU-eroa pehmentävä vaikutus loppui.

Springfordin mukaan Britannian vuositason verotuotot olisivat olleet noin 40 miljardia puntaa (noin 46 miljardia euroa) korkeammat ilman brexitiä. Sunakin keväällä ilmoittamat veronkorotukset olivat 46 miljardia puntaa.

Marraskuussa nykyinen valtiovarainministeri Jeremy Hunt ilmoitti vielä uusista veronkorotuksista.

CER-ajatuspaja laskee brexitin hintaa vertailemalla nyky-Britanniaa sen kuvitteelliseen kaksoisolentoon eli niin sanottuun doppelgänger-Britanniaan, joka kuuluisi yhä EU:hun.

Pohjana laskelmille on käytetty maita, joiden talous muistuttaa läheisesti Britannian vastaavaa.

Raportin mukaan tavarakaupan kokema brexit-rasite on kuitenkin vähentynyt sitten viime laskelmien. Vielä on kuulemma liian aikaista sanoa, ovatko brittiviejät ja -tuojat saaneet niskalenkin brexit-byrokratiasta. Syynä on se, että kauppa on volatiilia eli vaihtelevaista.

Ajatuspajan mukaan koronapandemia ei ole sanottavasti vaikuttanut raportin tuloksiin. Brexit-rasite näkyy, vaikka lähes kaikki koronarajoitukset oli purettu kesäkuuhun mennessä raportissa mukana olevissa maissa.

Brexitin seuraamusten laskemista on pidetty usein vaikeana, koska siirtymäkauden loppuminen osui samaan aikaan pandemian kanssa. Brexitin ja pandemian vaikutuksia on ollut vaikea erottaa toisistaan.

Brittitalouden kuluvaa syksyä ovat leimanneet poliittinen ja taloudellinen epävakaus, korkea inflaatio sekä koronnostot.

Valtiovarainministeri Hunt esittelee seuraavan brittibudjetin maaliskuun 15. päivänä.