Vuokralaiset ovat saaneet asua ilmaiseksi hankolaisissa taloissa, joiden omistajan rahaliikenne jäädytettiin pakotteiden takia.

Hangon kaupunginjohtajalla Denis Strandellilla on takanaan poikkeuksellinen vuosi.

”En osannut etukäteen nähdä, että joudun keskelle pientä vyyhtiä, joka on seuraus Venäjän hyökkäyssodasta ja pakotteista.”

Strandell on viime talvesta alkaen selvittänyt kahden Hangon Lappohjassa sijaitsevan kerrostalon pattitilannetta.

Talot ovat olleet venäläis-suomalaisen oligarkkisuvun omistuksessa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvien Boris ja Roman Rotenbergien suomalainen Rinimex-yhtiö osti talot vuonna 2004.

Vuosina 2014–2015 Rotenbergit lisättiin Yhdysvaltain pakotelistalle. Heidän yhtiöidensä tilisiirrot olivat jo näiden pakotteiden takia olleet vaikeuksissa.

Ongelmat kärjistyivät Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022, kun omistajat joutuivat uusien pakotteiden kohteeksi. Niiden vuoksi taloyhtiön maksut kävivät mahdottomiksi. HS kertoi asukkaiden hankalasta tilanteesta 10. maaliskuuta.

Maaliskuussa 2022 kerrostalojen asukkaita varoitettiin kaapeli-tv-palveluiden sulkemisesta.

Strandell sai maaliskuussa tiedon taloyhtiön tukalasta tilanteesta talonmies Mihail Dartsasvililtä, joka asuu itsekin toisessa Lappohjan taloista.

”Miku soitti ja kertoi, että sähköt katkesivat. Kysyin, onko se suurikin ongelma. Hän sanoi, että ilman sähköjä lämpöpumppu pysähtyy ja talot kylmenevät vuorokaudessa. Olimme keskellä talvea, ja ymmärsin, että nyt on oikeasti hätä”, Strandell kertoo.

Vuonna 1961 valmistuneissa kerrostaloissa on 64 asuntoa, joista 15 oli Ukrainan sodan alkaessa asuttuja.

Tavallisesti yksityisten taloyhtiöiden asiat eivät kuulu kaupungille, mutta Lappohjassa tilanne oli poikkeuksellinen

Taloyhtiö oli tuuliajolla. Rahaliikenne oli pysähtynyt, taloyhtiön sähkö- ja muut laskut olivat maksamatta. Isännöitsijä oli kaikonnut maksamattomien laskujen vuoksi jo aiemmin, eikä Dartsasvilikään ollut saanut palkkaansa.

Kaupungin vuokrataloissa ei ollut tilaa majoittaa Lappohjan talojen asukkaita, jotka olivat jäämässä kylmeneviin koteihinsa. Jotain oli pakko tehdä.

”Sosiaalilaki aika yksiselitteisesti sanoo, että ihmisiä ei voi jättää heitteille. Ensimmäinen temppu oli avata kaupungin piikkiin sähkösopimus, mihin meni puolisen vuorokautta”, Strandell kertoo.

Vain joku päivä tämän jälkeen Dartsasvili ilmoitti, että lämpöpumppu oli rikkoutunut. Strandell valtuutti hänet tilaamaan putkimiehen kaupungin laskuun.

Sitten talojen jätehuoltoyhtiö uhkasi lopettaa palvelunsa, jos ei saa rahojaan. Kaupunki tuli jälleen apuun.

”Näin etenimme askel kerrallaan. Se oli sellaista puolustustaistelua”, Strandell sanoo.

EU:n uusien pakotepäätösten jälkeen ulosottolaitos jäädytti Rinimex-yhtiön omaisuuden eli myös Lappohjan Kerrostalot -kiinteistöyhtiön osakkeet.

Strandell ymmärsi, että kaupungin oli saatava talo omistukseensa. Suurin ongelma oli se, että kaupungilla ei ollut ketään, kenen kanssa neuvotella asiasta.

”Rinimexillä ei ollut ketään töissä. Meni viikkokaupalla aikaa ennen kuin salapoliisityön kautta soittamalla sinne ja tänne erilaisten johtolankojen avulla päädyin keskustelemaan henkilön kanssa, joka ilmoitti olevansa Rotenbergien asiainhoitaja Saksassa”, Strandell muistelee.

Hän kuvaa asiainhoitajaa hyvin avuliaaksi.

”Hänestä sai kuvan, että omistajat ovat asiassa ratkaisukeskeisiä. He halusivat hoitaa asiaa, mutta pakotteiden vuoksi kädet olivat melko sidotut, eikä rahaa saatu liikkumaan.”

Kaupunki ei voinut ostaa taloja, koska kauppahintaa ei ollut mahdollista maksaa pakotteiden piirissä olevalle venäläistaholle.

Syyskesällä Rotenbergien saksalainen asiainhoitaja vaihtui suomalaiseen juristiin.

Hänen kanssaan Strandell pääsi sopimukseen siitä, että Lappohjan talot siirtyvät Hangon kaupungille vastikkeetta velkoineen.

”Se ei olisi onnistunut, jos edelliset omistajat eivät olisi olleet ratkaisukeskeisiä. Meillä ei olisi ollut mitään pakkokeinoja lunastaa tai ottaa taloja haltuun”, Strandell sanoo.

Järjestely vaati ensin ulosottoviranomaisen hyväksynnän.

”Kun he hyväksyivät esisopimuksen, homma alkoi kirkastua.”

Marraskuun 2. päivänä Rotenbergien juristi ja Strandell allekirjoittivat lopullisen luovutussopimuksen Espoon Hanasaaressa. Tämän jälkeen Ulosottolaitos purki talojen jäädytyksen.

Nyt Lappohjan talot ovat kaupungin omistuksessa.

Hangon kaupunki joutui ottamaan vastatakseen taloyhtiön lämpö-, sähkö-, ja jätehuollon velat sekä satunnaiset vuokrarästit. Varsinaista pankkivelkaa taloyhtiöllä ei ollut.

Kaupunki hoiti myös retuperällä olleet tilinpäätökset ja muun raportoinnin ajan tasalle ja avasi taloyhtiölle uudet pankkitilit, mikä ei ollut helppoa pakotteiden piirissä olleelle yhtiölle.

”Kun talon tiedot syötti mihin tahansa pankin järjestelmään, punaiset valot alkoivat välkkyä”, Strandell kertoo.

Tällä hetkellä 12 asunnossa on asukkaita. Viime aikoina he ovat saaneet asua kodeissaan ilmaiseksi, sillä Rotenbergit eivät ole pakotteiden vuoksi kyenneet perimään vuokria.

Myöskään jälkikäteistä vuokrien perintää ei Strandellin mukaan tule, vaan kaupunki alkaa periä vuokraa vasta, kun asukkaiden kanssa on tehty uudet vuokrasopimukset.

Kaupunki on tehnyt pintapuolisen kuntotarkastuksen toisessa Lappohjan taloista, mutta varsinaisen saneerausvelan määrä ei vielä ole tiedossa

Iloinen yllätys oli, että tarkastetusta talosta löytyi kuusi kappaletta tyhjillään olevia asuntoja, jotka ovat kuntonsa puolesta heti vuokrattavissa. Osa on jopa täysin remontoituja.

”Siellä on jossain vaiheessa aloitettu remonttiurakka, mutta se ei ole edennyt loppuun saakka”, Strandell kertoo.

Seuraavaksi kaupunki käy läpi toisenkin talon ja tekee inventaarion vuokrakuntoisista ja remonttia vaativista asunnoista.

”12 vuokralaisella taloyhtiö ei vielä pyöri taloudellisesti omillaan. Sen vuoksi pyrimme vuokraamaan ulos ne asunnot, mitä voidaan, ja pikkuhiljaa alamme remppaamaan asuntoja helpoimmasta päästä.”

Strandell sanoo hoitaneensa Lappohjan talojen asiaa jopa kesälomallaan.

”Se on työllistänyt minua hirveästi. Ei ole ollut hetkenkään rauhaa, mutta lopputulema oli kuitenkin paras mahdollinen.”

Hänen mukaansa talonmies Dartsasvilin apu on ollut korvaamatonta sekä tiedonvälittäjänä että talojen huoltajana. Muuten esimerkiksi pihat olisivat päässeet kesällä villiintymään.

”Hän on ollut hyvin kärsivällinen, vaikka ei ole saanut tammikuusta lähtien palkkaa. Ne hän on saamassa kaupungilta”, lupaa Strandell.

Dartsasvili kertoo Rotenbergien yrittäneen myydä Lappohjan taloja jo ennen hyökkäyssotaa.

Hän joutui talonmiehenä esittelemään kiinteistöä kirjaville ostajakandidaateille ja ”Mustangilla paikalle saapuneelle” kiinteistönvälittäjälle. Dartsasvili kertoo uskonsa olleen tänä vuonna koetuksella, kun talojen omistuksen siirron eteen tuntui nousevan aina uusia esteitä.

”Se byrokratia ottaa niin perkeleesti aikaa”, hän sanoo.

Nyt tulevaisuus näyttää valoisammalta.

”Kun vielä näen vuoden palkat tililläni, kaikki on hyvin.”

Lappohjan talojen historia liittyy Koverharin terästehtaaseen, joka meni konkurssiin kymmenisen vuotta sitten. Se autioitti myös Rotenbergien kerrostaloja.

Nyt Lappohjaan on kehittymässä uusi venealan yrityskeskittymä, Port of Lappvik, jossa on Strandellin mukaan jo 40 työpaikkaa.

”Arvio on, että parin vuoden kuluttua työpaikkoja voisi olla jopa 200. Se kertoo, että asuntojen kysyntä tulee kasvamaan reippaasti. Uskon, että taloilla on ihan valoisa tulevaisuus.”