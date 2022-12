Aseapu Ukrainalle on yhä vahvasti Yhdysvaltojen varassa: ”Tätä on vaikeaa ymmärtää”

Yhdysvalloilta on tulossa kymmenien miljardien dollarien uusi tukipaketti Ukrainalle. Myös Eurooppa on lisännyt tukia, mutta aseavun määrä voisi olla suurempi, sanoo työelämäprofessori Vesa Vihriälä.

Euroopan unioni jäsenmaineen on laahannut Yhdysvaltojen jäljessä sotaa käyvän Ukrainan taloudellisessa tukemisessa. Viimeisin, joulukuussa hyväksytty 18 miljardin euron tukipaketti nosti EU:n Yhdysvaltojen edelle Ukrainalle myönnettävien tukien määrässä.

Eri maiden tukia Ukrainalle seuraavan Kiel-instituutin mukaan EU:n yhteenlasketut tuet sodan aikana ovat nyt noin 52 miljardia euroa. Yhdysvaltojen tukilupaukset taas olivat hieman alle 48 miljardia euroa marraskuun loppuun mennessä.

EU:n ja Yhdysvaltojen ulkopuoliset valtiot ovat myöntäneet Ukrainalle yhteensä 13,5 miljardia euroa tukea. Eniten tukea on tullut Britanniasta, 7,1 miljardia euroa.

Maiden lupaamat tuet Ukrainalle ovat taloudellisia, sotilaallisia ja humanitaarisia.

”Tähän mennessä EU:n tuki Ukrainalle sodan alusta lähtien on laahannut Yhdysvaltojen tukien takana. Viime viikkoina tämä on muuttunut, ja EU:n sitoumusten kokonaisarvo ylittää nyt Yhdysvaltojen tekemät sitoumukset”, sanoo Ukrainalle myönnettäviä tukia seuraavan hankkeen johtaja Christoph Trebesch instituutin tiedotteessa 7. joulukuuta.

”Uudet EU:n lupaukset ovat tervetulleita, koska tällä sodalla on merkittävä vaikutus Euroopan turvallisuuteen.”

EU:n viimeksi sorvaama tukipaketti menee Ukrainassa esimerkiksi eläkkeiden kaltaisiin sosiaalimenoihin ja valtion koneiston pyörittämiseen. Lisäksi Venäjä on järjestelmällisesti tuhonnut Ukrainan sähkönjakeluverkkoa, teitä ja muuta infrastruktuuria, jonka korjaamiseen valtio tarvitsee rahaa.

”Euroopan tilanne on parantunut, ja tavallaan EU ottaa paremmin vastuuta Ukrainan tukemisesta, mikä on myönteistä”, sanoo Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä.

” ”Euroopassakin on aseita, joita voitaisiin toimittaa, mutta niin ei ole tehty.”

Yhdysvallat kuitenkin nostaa panoksia koko ajan. Keskiviikkona presidentti Joe Biden ilmoitti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Yhdysvaltojen-vierailun yhteydessä uudesta 1,85 miljardin dollarin asetukipaketista Ukrainalle. Paketti sisältää muun muassa Patriot-ohjuspuolustus­järjestelmiä.

Yhdysvallat jatkaa vankkaa tukeaan myös ensi vuonna. Kongressin odotetaan hyväksyvän noin 45 miljardin dollarin lisätuen Ukrainalle tällä viikolla.

Tukipaketti nostaa Yhdysvaltojen koko tuen määrän kaikkiaan noin sataan miljardiin dollariin.

”Tässä mielessä Euroopan olisi tärkeää, parantuneesta juoksustaan huolimatta, jatkaa Ukrainan tukemista”, Vihriälä sanoo.

Juuri Euroopan tuki Ukrainalle on erityisen tärkeää siksi, että sota on aivan naapurissa.

”Tämä on paljon suuremmassa määrin Euroopan kuin Yhdysvaltojen ongelma. On myös huomattava vaara, että Yhdysvalloissa yleistyy poliittinen ilmapiiri, joka kyseenalaistaa sen, miksi heidän pitäisi kantaa huolta Ukrainasta, jos EU ei kanna vastuutaan”, Vihriälä sanoo.

Vihriälä toteaa, että Yhdysvalloissa Ukrainan tuen kasvattamisen vastustajat ovat olleet vähemmistössä, mutta sodan pitkittyessä tilanne voi muuttua. Euroopan pitäisi siis huolehtia siitä, että omista ongelmista selvitään itsenäisesti.

”Eurooppa voi ajautua tilanteeseen, jossa Yhdysvaltojen tuki heikkenee.”

Erityisesti aseapu Ukrainalle on ollut hyvin vahvasti Yhdysvaltojen varassa. Marraskuun loppuun mennessä Ukrainalle myönnetystä noin 38 miljardin euron aseavusta kaikkiaan 23 miljardia dollaria tuli Yhdysvalloilta.

”Tiettyyn rajaan saakka se on ymmärrettävää. Yhdysvalloilla on paremmat edellytykset toimittaa aseita. Toinen puoli on se, että Euroopassakin on aseita, joita voitaisiin toimittaa, mutta niin ei ole tehty”, Vihriälä sanoo.

Euroopassa eniten aseapua Ukrainalle on tarjonnut Britannia, 4,1 miljardia euroa. EU-maista eniten sotilaallista apua on tarjonnut Saksa, reilut 2,3 miljardia euroa.

Tuki voisi Vihriälän mukaan olla merkittävästi isompaa.

”Saksa on ollut erityisen varovainen aseavun myöntämisessä, mikä on ongelmallista. Voisi ajatella, että juuri se Euroopan taloudellisesti vahvimpana maana ottaisi suurempaa vastuuta.”

Saksan nihkeää suhtautumista sotilaalliseen tukeen rajoittavat Vihriälän mukaan esimerkiksi ”toisen maailmansodan jälkeinen pasifismi ja etenkin koettu syyllisyys Venäjää ja venäläisiä kohtaan”.

”Taustalla ovat Saksan toisen maailmansodan trauma, siitä johtuva yleinen pasifismi ja herkkyydet Venäjää kohtaan”, Vihriälä sanoo.

Samalla Saksa on Euroopan talousmahti, jolla on valtava intressi saada konflikti ratkaistua.

”Henkilökohtaisesti minun on vaikea ymmärtää Saksan positiota.”

Euroopan sotilasmahdin eli Ranskan aseellinen tuki Ukrainalle on ollut puoli miljardia euroa, ja kaikkiaan maa on tukenut Ukrainaa 1,4 miljardilla eurolla. Enemmän tukea Ukrainalle ovat myöntäneet esimerkiksi Kanada ja Puola.

” ”Ongelma ei ole niinkään rahoitustuki, vaan Ukrainan aseellisen tuen riittämättömyys, mitä minun on vaikea ymmärtää.”

Ukraina itse korostaa aseavun merkitystä voiton varmistamiseksi ja Venäjän hyökkäykseltä puolustautumiseksi. Vihriälän mielestä asiassa pitäisi kuunnella ja uskoa ukrainalaisia.

Aseavun jarruttamisen taustalla Euroopassa saattaa olla eskalaation pelko, sanoo Vihriälä. Ajatuksena voisi olla, että sotilaskaluston tarjoaminen Ukrainalle provosoisi Venäjää.

”Venäjä ei tarvitse mitään provokaatiota. Ilmiselvästi Venäjä käyttää mitä tahansa tekosyytä toteuttaakseen politiikkaansa.”

EU:n talousapu Ukrainalle on pääasiassa lainoja, ja tukeen on sidottu ehtoja uudistusten tekemiseksi. Vihriälän mukaan tärkeintä ei ole tuen muoto vaan määrä. Lisäksi lainojakin voidaan antaa kenties anteeksi myöhemmin.

”Tuntuu järkevältä, että rahoitustuki kanavoituu pääosin EU-instituutioiden kautta. Tämän pohjalta voi tuonnempana jatkaa niin, että Ukrainalle luvatun EU-jäsenyysmahdollisuuden voi sitoa rahoituksen ehtoihin”, Vihriälä sanoo.

”Ongelma ei ole niinkään rahoitustuki, vaan Ukrainan aseellisen tuen riittämättömyys, mitä minun on vaikea ymmärtää.”

Kiel-instituutin tietojen mukaan Suomen sotilaallisen tuen määrä Ukrainalle on ollut yli 150 miljoonaa euroa 20. marraskuuta mennessä. Kaikkiaan Suomi on tukenut Ukrainaa reilulla 300 miljoonalla eurolla.