Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan asiakkailla ei ole oikeutta vastustaa verotietojensa sähköistä luovutusta medialle.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan verotietojen luovuttamisesta on muodostunut osa Verohallinnon vakiintunutta toimintaa, koska Verohallinto on luovuttanut tietoja vastaavalla tavalla sähköisesti jo vuosien ajan

Suomalaiset eivät saa estää verottajaa luovuttamasta verotietojaan medialle. Näin linjasi Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisussaan keskiviikkona.

Riita koskee niin sanottua verottajan medialle luovuttamaa listaa hyvätuloisimmista suomalaisista. Viimeisien vuosien aikana suomalaiset ovat voineet pyytää verottajaa jättämään heidän nimensä pois listalta. Enää tämä ei ole KHO:n päätöksen jälkeen mahdollista.

Verohallinto on vuosia tarjonnut medialle mahdollisuuden tilata henkilöiden julkisia tuloverotietoja journalistiseen käyttöön. Verottaja on toiminut näin, sillä se on halunnut tukea yhteiskunnallista keskustelua verotuksesta.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus muutti kuitenkin tilanteen. Sen voimaantulon jälkeen Verohallinto on tulkinnut, että asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojensa luovuttamista medialle. Perusteena on ollut, ettei julkisten tietojen sähköinen luovutus medialle ole Verohallinnon lakisääteinen tehtävä.

Keväällä 2021 Helsingin hallinto-oikeus tulkitsi asiaa samalla tavalla.

”Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen ratkaisun mukaan tämä tulkinta on ollut väärä. Oikeuden mukaan tietojen luovuttamisesta on muodostunut osa Verohallinnon vakiintunutta toimintaa, koska Verohallinto on luovuttanut tietoja vastaavalla tavalla sähköisesti jo vuosien ajan. Näin ollen Verohallinnolle on syntynyt lakisääteinen velvoite laatia medialle sen pyytämä listaus”, KHO:n tiedotteessa kirjoitetaan.

