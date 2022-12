Alueelliset hintakatot ja asiakkaiden maksuongelmat voivat koetella energiayhtiöiden maksukykyä tänä talvena. Tähän on varauduttu miljardien hätärahoituspaketilla. Mekanismia pidetään hitaana ja riskialttiina.

Kunnallisille energiayhtiöille rakennettiin syksyllä viiden miljardin euron tukiohjelma, joka on kuitenkin jäänyt vähälle käytölle. Vain Tampereen Sähkölaitos on kertonut varautuvansa nostamaan ohjelmasta enintään 150 miljoonan euron tukilainan.

Eri puolilla Suomea asetetut sähkön hintakatot ja asiakkaiden maksuvaikeudet voivat ajaa energiayhtiöitä talvella jopa kassakriisiin, pelkäävät Kuntarahoitus ja Kuntien takauskeskus. Rahoituslaitokset varautuvat uhkaan avaamalla kunnallisia energiayhtiöitä varten viiden miljardin euron hätärahoituspaketin.

Tukiohjelma luotiin jo syksyllä turvaamaan yhtiöiden maksukyky tilanteessa, jossa kasvavat vakuusvaatimukset herättivät huolta yhtiöiden maksukyvystä. Nyt tukiohjelman ehtoja muutetaan siten, että tukilainoja saa käyttää mihin tahansa käyttöpääoman tarpeeseen, ei ainoastaan vakuuksiin.

Muutoksella pyritään varautumaan mahdollisimman laajasti riskeihin, joita yhtiöt voivat kohdata kriisitalvena, kertoo Kuntien takauskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Tapani Hellstén. Takauskeskus on käynyt pitkin syksyä keskustelua energiayhtiöiden kanssa ja yrittänyt hahmottaa, millaisia riskejä yhtiöt talvella voivat kohdata.

Yksi riski, johon nyt varaudutaan, ovat hintakatot, joita osa kunnista on asettanut omistamilleen yhtiöille.

”Hintakatot voivat aiheuttaa yhtiöille merkittäviä likviditeettiongelmia”, Hellstén sanoo.

Hintakaton seurauksena yhtiön tulovirta supistuu, vaikka sähkön hankinnan kulut pysyvät ennallaan. Hintakatto on käytössä muun muassa Kokkolassa, missä kaupungin energiayhtiö on määrätty myymään sähköä alueen asukkaille sähköä 16 sentin kilowattihintaan.

” Energiakriisitalven pelätään kiristävän sähköyhtiöiden kassatilanteen tiukille.

”Teemme tänä vuonna toimintahistoriamme suurimman tappion, miljoonia euroja”, sanoo Kokkolan Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäki.

Tähän mennessä suurimman tappionsa yhtiö teki vuonna 2015, jolloin tappiota kertyi noin neljä miljoonaa euroa.

Hellstén sanoo, ettei Kuntien takauskeskus ota kantaa hintakattojen asettamiseen.

”Me emme ota kantaa erilaisiin keskusteluihin siitä, onko hintakatto järkevä. Tavoite on vain turvata yhtiöiden rahoitus. Meillä on huoli siitä, että pystymme turvaamaan huoltovarmuuden kaikissa tilanteissa.”

Energiakriisitalven pelätään kiristävän sähköyhtiöiden kassatilanteen tiukille. Hintakaton ohella toinen riski ensi talvena ovat asiakkaiden mahdolliset maksuongelmat tai maksuaikajärjestelyt, jotka vähentävät yhtiöiden saamia tuloja.

Samaan aikaan yhtiöiden omat käteistarpeet voivat olla tavallista suuremmat korkean sähkön hinnan ja eri suunnilta tulevien vakuusvaatimusten vuoksi.

Äärimmillään seurauksena voi olla kassakriisi eli tilanne, jossa sinänsä vakavarainen ja voittoa tekevä yhtiö ei selviä maksuistaan.

Alunperin viiden miljardin euron tukiohjelma luotiin varmistamaan, että kunnallisilla energiayhtiöillä on rahaa selvitä kasvavista vakuusvaatimuksista. Elokuussa johdannaismarkkinoiden vakuusvaateet nousivat räjähdysmäisesti, ja energiayhtiö Fortum joutui turvautumaan valtion hätälainaan. Alalta esitettiin varoituksia, että samanaikaisesti eri suunnilta tulevat vakuusvaatimukset voivat uhata koko alan vakautta.

Kunnalliset energiayhtiöt eivät kuitenkaan juurikaan ole turvautuneet tukilainoihin.

”Kysyntä on ollut toistaiseksi vähäistä”, sanoo Kuntarahoituksen asiakasratkaisuista vastaava johtaja Aku Dunderfelt.

Toistaiseksi vain Tampereen Sähkölaitos on julkisesti kertonut varautuvansa hakemaan ohjelmasta enintään 150 miljoonan euron tukirahoituksen. Tämän lisäksi Kuntarahoituksella on käynyt ”muutamia keskusteluja” eri yhtiöiden kanssa, Dunderfelt kertoo.

Dunderfelt arvelee, että pääsyy vähäiseen kiinnostukseen on se, että yhtiöt ovat pystyneet järjestämään rahoituksen normaaleja reittejä eli rahoituslaitoksilta tai omistajakunnilta.

Kuntien Takauskeskuksen Hellstén arvioi, että moni energiayhtiö on järjestänyt rahoituksen kuntakonsernin sisäisillä lainoilla. Yhtiöt ovat halunneet välttää tukiohjelmaan turvautumisen siihen liittyvien riskien vuoksi.

Tukilainan saamisen ehto on, että yhtiöllä on lainalle kunnan täysi ja lainvoimainen takaus. Takaus edellyttää valtuuston päätöstä, ja on myös altis valituksille. Vaatimus on erityisen hankala yhtiöille, joilla on useita kuntaomistajia.

”Jos sieltä tulee yksikin kuntalaisen valitus, se voi jäädä jumiin vuosiksi. Mekanismi on hidas ja riskialtis.”