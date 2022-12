Bankman-Friediä epäillään Yhdysvaltain viranomaisten mukaan ”yhdestä Yhdysvaltain historian suurimmista talousrikoksista”.

Bahamalla pidätetty, luhistuneen kryptovaluuttapörssi FTX:n perustaja ja entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried on määrätty luovutettavaksi Yhdysvaltoihin vastaamaan häntä vastaan nostettuihin petossyytteisiin.

Bahaman yleisen syyttäjän mukaan 30-vuotias Bankman-Fried on päättänyt jättää valittamatta luovutuspäätöksestään. Bahaman ulkoministeri Frederick Mitchell kertoi allekirjoittaneensa määräyksen Bankman-Friedin luovutuksesta yhdysvaltalaisviranomaisille.

Bankman-Friediä epäillään Yhdysvaltain viranomaisten mukaan ”yhdestä Yhdysvaltain historian suurimmista talousrikoksista”. Paikallistelevision mukaan Bankman-Friedin odotettiin lähtevän Bahamalta jo myöhään keskiviikkona paikallista aikaa.

Bankman-Fried saattaa joutua ensimmäistä kertaa oikeuden eteen jo torstaiaamuna.

FTX on hakeutunut konkurssiin, minkä vuoksi monet ihmiset eivät pysty nostamaan sieltä varojaan. Oikeudenkäyntihakemuksen mukaan FTX on velkaa 50 suurimmalle velkojalleen lähes 3,1 miljardia dollaria.

Bankman-Friedin väitetään käyttäneen miljardeja dollareita asiakkaidensa varoja tukeakseen hedge-rahastonsa Alamedan toimintaa. Häntä syytetään myös ”kymmenien miljoonien dollarien” vääryydellä hankittujen voittojen käyttämisestä laittomiin kampanjalahjoituksiin sekä demokraateille että republikaaneille.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) sanoi, että mies, joka tunnettiin ”Kryptojen kuninkaana” oli rakentanut ”korttitalon petoksen perustuksille”.

Bankman-Fried on kiistänyt syyllistyneensä tietoisesti petokseen. Hän on myös kiistänyt väitteet, joiden mukaan hänen on täytynyt olla tietoinen siitä, että Alameda käytti FTX-asiakkaiden varoja.

”En usko tehneeni petosta. En halunnut minkään tästä tapahtuvan. En todellakaan ollut läheskään niin pätevä kuin luulin olevani”, Bankman-Fried sanoi BBC:n haastattelussa ennen pidätystään.

FTX:llä oli arviolta 1,2 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää. Monet heistä ovat konkurssin myötä jääneet miettimään, tulevatko he koskaan saamaan takaisin digitaalisiin lompakoihin jääneitä rahojaan.