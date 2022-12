Myös Suomessa ydinvoiman kannatus on muuttunut kuluneen vuoden aikana.

Oskarshamnin ydinvoimalan rakennuksia vuonna 2008. Voimalan kolmesta reaktorista on enää yksi tuotantokäytössä.

Ruotsalaiset ovat kuluneen vuoden aikana alkaneet arvostaa ydinvoimaa entistä enemmän, ilmenee maan energiateollisuuden teettämästä vuosittaisesta mielipide­mittauksesta.

Kyselyssä 59 prosenttia vastanneista halusi jatkaa ydinvoiman käyttöä ja tarvittaessa rakentaa uusia reaktoreita. Viisi vuotta sitten vuoden 2017 lopulla tätä mieltä oli vajaat 30 prosenttia.

Tämän vuoden kyselyssä vain kahdeksan prosenttia katsoi, että ydinvoimasta pitäisi luopua kokonaan. Osuus on puolittunut viidessä vuodessa.

Myös Suomessa ydinvoiman kannatus on muuttunut kuluneen vuoden aikana. Energia­teollisuuden mukaan ydinvoiman kannatus on kasvanut ympäri Suomea kaikkien sukupuolten ja ikäryhmien keskuudessa, ja muutos on ollut poikkeuksellisen nopeaa.