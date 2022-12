Kahden suuren katsastajan markkinaosuus on noin 40 prosenttia.

A-Katsastus kertoi torstaina ostaneensa kilpailijansa K1 Katsastuksen. Myyjä on espanjalainen pörssiyhtiö Applus. K1 Katsastus jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään ja henkilöstöllään A-Katsastuksen tytäryhtiönä.

Autoliitto on kaupasta huolissaan ja sanoo tiedotteessaan, että katsastusalan keskittyminen voi heikentää alan kilpailutilannetta merkittävästi. Yhtiöiden markkinaosuus oli Traficomin mukaan yhteensä noin 40 prosenttia vuonna 2019. Joillakin paikkakunnilla yhtiöiden asemat olivat alueen ainoat.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen sanoi, että kilpailutilanne katsastusalalla on viime vuosina parantunut ja kilpailu lisääntynyt.

”Tilanne on normalisoitunut viime aikoina. Silloin kun sääntely purettiin, markkina oli hyvin keskittynyt”, Nieminen kertoi.

Nieminen toteaa, että kaksi suurinta katsastajaa ovat selvästi kilpailijoitaan suurempia toimijoita, joten kaupan keskittämisvaikutus on merkittävä, varsinkin paikkakunnilla missä ei ole muita palveluntarjoajia.

”Tämä on askel sinne keskittymisen suuntaan. Hyvä kehitys on nyt vaarassa, kun kaksi markkinajohtajaa menee yhteen.”

Autoliitossa katsotaan, että yksityistämisen jälkeen alan markkinoilla oli vuosien ajan epäterve kilpailutilanne, jossa alan johtavien yritysten kannattavuus ja tuloksentekokyky ylitti reilusti normaalin palveluliiketoiminnan tunnusluvut.

Kilpailutilanne katsastuksissa on kiristynyt viime vuosina, kun tarjontaa on tullut lisää. Lisäksi katsastusvälejä on harvennettu ja katsastusten määrä siten laskenut.

Valtion monopolina ollut katsastustoiminta avattiin kilpailulle vuonna 1994. Valtio myi osakeyhtiöksi muutetun Suomen Autokatsastuksen vuonna 2003. Suurimmat katsastajat A-katsastus ja K1 Katsastus myytiin myöhemmin eteenpäin ulkomaisille pääomasijoittajille.

A-Katsastuksen omisti aiemmin brittiläinen Bridgepoint, mutta se myytiin myöhemmin pääomasijoittaja MB Rahastoille ja vuonna 2020 sieltä eteenpäin Tradekalle.