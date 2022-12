Kryptopörssi FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried vapautettiin 250 miljoonan takuita vastaan. Takuusumma on Yhdysvaltain historian suurimpia, kertoo Bloomberg.

Yhdysvalloissa kryptovaluuttaan liittyvästä petosvyyhdistä syytetty, kryptovälittäjä FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried on vapautettu odottamaan oikeudenkäyntiään 250 miljoonan dollarin takuita vastaan.

Bankman-Fried luovutettiin torstain vastaisena yönä Suomen aikaa asuinmaastaan Bahamalta Yhdysvaltoihin. Bankman-Friedin täytyy asua oikeudenkäyntiä odottaessaan vanhempiensa kotona Kalifornian Palo Altossa.

Lue lisää: Kryptohuijauksesta syytetty Bankman-Fried määrättiin luovutettavaksi Yhdysvaltoihin

Talousmedia Bloombergin mukaan takuusumma on Yhdysvaltain historian suurimpia, mutta tämä ei tarkoita, että Bankman-Fried joutuisi todellisuudessa kaivamaan kuvetta koko summan edestä.

Bankman-Friedin vanhempien talo on osa takuuta. Talon markkina-arvo on Bloombergin mukaan tuskin lähelläkään koko summaa, ja usein takuusopimuksissa kiinnitetyn omaisuuden arvo vastaakin vain noin kymmenesosaa paperille kirjoitetusta summasta. Summan tarkoituksena on toimia pelotteena takuuehtojen rikkomista vastaan.

Bankman-Friediä vastaan nostettiin viime viikolla syytteitä muun muassa petoksista ja asiakkaiden varojen väärinkäytöksistä. Sitä ennen tämä oli pidätetty Bahamalla.

Ennen romahdustaan yli 30 miljardin dollarin arvoisiksi katsottujen FTX:n ja sisaryhtiö Alameda Researchin perustaja on sanonut tuoreeltaan tilillään olevan enää 100 000 dollaria.

FTX romahti marraskuussa ja ajautui yrityssaneeraukseen. Siinä oli yli miljoona asiakastiliä.