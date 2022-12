HS-gallupin mukaan moni aikoo pihistää joulun kulutuksesta, mutta HS:n haastattelemat kauppaketjut kertovat joulumyynnin käyvän pitkälti edellisvuoden tapaan.

Joulun lahjakaupan viimeisiä hetkiä vietetään nyt viime vuosia vaikeammassa taloustilanteessa. Energian hinnannousu, kovaksi kiihtynyt pohjainflaatio ja nouseva korkotaso rasittavat kotitalouksien taloutta entisestään.

Tuoreen HS-gallupin mukaan lähes 40 prosenttia kertoo kuluttaneensa lahjoihin ja muihin jouluhankintoihin tänä vuonna vähemmän rahaa kuin tavallisesti. Hieman yli puolet vastaajista tosin kertoo, että taloudellinen tilanne ei ole vaikuttanut jouluhankintoihin mitenkään.

Nordean joulukuun puolivälissä julkaisemassa kyselytutkimuksessa taas kolmasosa vastaajista kertoi kiristävänsä joulubudjettiaan. Hieman yli puolet kertoivat käyttävänsä jouluun yhtä paljon rahaa kuin edellisvuonna.

HS:n haastattelemat kauppaketjut eivät kuitenkaan kerro huomanneensa merkittävää pihistelyaaltoa tämänkään vuoden joulukaupassa.

S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Anu Keskisen mukaan joulun kestosuosikit ovat käyneet kaupaksi myös tänä vuonna.

”Pukinkontin hittihankintoja ovat edelleen lelut, kirjat, sisustustuotteet, viihde-elektroniikka ja astiat. Esimerkiksi muumimukit pitävät kivasti kärkeä. Ja tietysti pehmeisiin paketteihin sujahtelee totuttuun tapaan esimerkiksi yöasuja, aamutakkeja ja pörrösukkia”, Keskinen sanoo.

Lelumyynnissä korostuvat Keskisen mukaan esimerkiksi Legot, pehmolelut, radio-ohjattavat autot ja nuket. Uutena lelujen joulukauppaa muovaavana trendinä Keskinen pitää ”kidults”-trendiksi kutsumaansa ilmiötä, jossa aikuiset ostavat fanittamiensa lelubrändien tuotteita itselleen tai toisilleen.

”Esimerkiksi Legoissa se näkyy meillä voimakkaasti. On Legon aikuisille suunnattuja tuotteita, jotka käyvät hyvin kaupaksi. Myös esimerkiksi Squishmallows-pehmoleluissa tämä näkyy hyvin.”

Kirjalahjoissa taas korostuvat Keskisen mukaan esimerkiksi Guinnessin maailmanennätyskirjat, soivat joululaulukirjat sekä tunnettujen kotimaisten kirjailijoiden uusimmat teokset.

Viihde-elektroniikasta Keskinen nostaa esiin kaiuttimet, joiden kauppa on hänen mukaansa käynyt hyvin koko vuoden ajan.

”Bluetooth-kaiuttimet, soundbarit. Kaiutinryhmässä on jopa 52 prosenttia enemmän myyntiä kuin vuotta aiemmin. Niiden tuotteiden kauppa käy nyt kuumana.”

Myös kylmälaitteiden ja liesien kysyntä on Keskisen mukaan ollut kovaa, vaikka kodinkoneet eivät lahjapaketteihin välttämättä kulkeudukaan.

”On varmasti valmistauduttu joulukokkailuihin, mutta toisaalta myös vaihdettu niitä vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin. Esimerkiksi lattialiesiä on myyty parin viime viikon aikana 43 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.”

Ainakaan kovin selvää pihistelytrendiä Keskinen ei ole isossa kuvassa havainnut.

”Varmasti tänä vuonna käytetään enemmän harkintaa, etenkin arvokkaampia hankintoja tehdessä. Varmaan pohditaan myös huolellisemmin sitä, mitkä kaupat olisivat edullisimmat. Mutta ei voi sanoa, että se näkyisi voimakkaasti rakenteissa, koska joulukauppa kuitenkin menee aika samoilla raiteilla kuin aiemminkin.”

Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström kertoo, että joululahjakauppa on siirtynyt entistä enemmän marraskuun lopun Black Fridayn alennusmyynteihin. Sandströmin mukaan myös joulun jälkeiset alennukset todennäköisesti kiinnostavat kuluttajia.

”Tämä on ollut trendi oikeastaan siitä lähtien kun veronpalautuksien maksaminen joulukuussa lopetettiin”, Sandström sanoo.

Suosittuja joululahjoja ovat Sandströmin mukaan olleet myös tänä vuonna esimerkiksi pelaamiseen liittyvät tuotteet, kuten Playstation 5 -pelikonsolit. Myös esimerkiksi puhelimet ja kuulokkeet ovat Sandströmin mukaan olleet suosituimpien lahjaostosten joukossa.

”VR-laseja on myyty tänä vuonna tosi paljon. Ne nousevat kovaa vauhtia.”

Sandströmin mukaan mahdollinen joululahjoissa pihistely ei ole näkynyt Gigantin myynnissä merkittävästi.

”Totta kai ihmiset ovat kiinnostuneempia siitä, mitä ostetaan ja mitä mikäkin maksaa. Ehkä keskihinnat ovat joissain tuoteryhmissä hieman laskeneet, mutta ei mitenkään merkittävästi. Edelleen ostetaan samantyyppisiä lahjoja kuin aiemminkin.”

”Puhelimissa ehkä mietitään tarkemmin, että ostetaanko se kallein malli vai pärjätäänkö seuraavaksi parhaalla.”

Myös kodinkoneita on Sandströmin mukaan myyty paljon, mutta joululahjoja ne eivät välttämättä ole.

”Luulen, että ne menevät omaan käyttöön. Tämä liittyy varmaan paljon sähkön säästämiseen, kun halutaan energiatehokkaampia laitteita.

Suomalaisen kirjakaupan toimitusjohtaja Minna Kokka kertoo, että joulumyynti on pysynyt pitkälti viime vuoden tasolla.

”Pelättiin pahempaa. Pelättiin, että ihmiset säästävät jouluostoksissa, mutta nyt ei näytä siltä ainakaan meidän kohdalla”, Kokka sanoo.

Joulun hittikirjoja ovat Kokan mukaan olleet muun muassa Natoon ja maanpuolustukseen liittyvät teokset.

”Mika Aaltola on ollut meidän asiakkaillemme kiinnostava. Yleisesti suomalaisten maanpuolustustahto on ehkä noussut, joten kiinnostus sotahistoriaan liittyviin teoksiin on ollut voimakkaassa nousussa. Toki se on hyvin perinteinen aihe jouluna muutenkin, mutta nyt se on ollut erityisesti kiinnostava.”

Esiin on Kokan mukaan noussut myös tietynlainen paluu perinteisempiin, ei-digitaalisiin lahjoihin.

”Arvostetaan fyysisenkin kirjan lukemista, mutta esiin ovat nousseet myös luovuus ja rauhoittuminen. Ihmiset kirjoittavat, maalaavat, piirtävät ja tekevät käsitöitä.”