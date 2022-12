Syyttäjät hakivat korkeimmalta oikeudelta valituslupaa Helsingin hovioikeuden hylättyä Juhani Hintikkaa vastaan nostetut syytteet.

Korkein oikeus on päättänyt ottaa tutkittavakseen, hyödynsikö ohjelmisto­yhtiö Comptelin toimitusjohtaja Juhani Hintikka sisäpiiritietoa ostaessaan yhtiön osakkeita syksyllä 2014.

Hintikka osti 28.10.–11.11.2014 yhteensä 550 000 Comptelin osaketta, joista hän maksoi 337 071 euroa. Joulukuun alussa vuonna 2014 yhtiö kertoi saaneensa merkittävän tilauksen teleoperaattori Telenorilta.

Samana päivänä, kun Comptel kertoi sopimuksesta pörssitiedotteella, yhtiön osakkeen arvo kohosi 4,6 prosenttia ja sitä seuraavana kaupankäyntipäivänä 4,4 prosenttia.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Hintikalle sakkorangaistuksen sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Helsingin hovioikeus puolestaan hylkäsi syytteet. Korkein oikeus myönsi valitusluvan syyttäjien hakemuksesta.

Verkkolaitteita valmistava Nokia osti Comptelin vuonna 2017, jolloin kaupankäynti yhtiön osakkeilla Helsingin pörssissä päättyi. Hintikka työskentelee nykyisin tietoturvayhtiö With Securen toimitusjohtajana.

Korkein oikeus myönsi valitusluvan sisäpiiritiedon väärinkäytön tunnusmerkistön täyttymisestä erityisesti tiedon täsmällisyyden ja olennaisuuden osalta.

Keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä on kaksi.

Ensinnäkin korkein oikeus selvittää, oliko Hintikalla syksyllä 2014 osakkeita ostaessaan käytettävissä voimassa olleen arvopaperi­markkina­lain mukaista luonteelta täsmällistä tietoa myöhemmin julkistettavasta sopimuksesta Telenorin kanssa. Lisäksi korkein oikeus tutkii, oliko tieto omiaan vaikuttamaan olennaisesti yhtiön osakkeen arvoon.

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö edellyttää, että tekijällä on ollut tarkoituksenaan hankkia tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä.

Syyttäjät Otto Jämsén ja Petteri Olkkonen vaativat Hintikalle rangaistusta sisäpiiritiedon väärinkäytöstä tai törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä.

Syyttäjät vaativat Hintikalle vähintään neljän kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta tai ainakin tuntuvaa sakkorangaistusta. Lisäksi Hintikka on syyttäjien mukaan tuomittava menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 16 500 euroa.

Käräjäoikeuden mukaan Hintikalla oli osakkeita ostaessaan luonteeltaan täsmällisenä pidettävää tietoa Telenorin tilausta koskevista neuvotteluista ja niiden vaiheista. Hovioikeuden mukaan hänellä ei ollut tällaista tietoa tilauksesta.

Käräjäoikeuden mukaan Hintikan etukäteistieto tilauksesta oli omiaan vaikuttamaan olennaisesti yhtiön osakkeen arvoon. Hovioikeuden arvion mukaan tieto ei täyttänyt näytä kriteereitä.

Syyttömyysolettaman mukaan rikoksesta epäiltyä ja syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

”Ainoa korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu sisäpiirintiedon edellytyksistä on annettu yli 15 vuotta sitten. Koska sääntely on tämän jälkeen muuttunut useita kertoja, on sinänsä perusteltua, että ennakkoratkaisulla täsmennetään olennaisuus- ja täsmällisyyskriteereiden sisältöä. Pidän syyttäjän valitusta kuitenkin asiallisesti perusteettomana, koska Hintikalla ei ole ollut sisäpiirintietoa”, sanoo Hintikan asianajaja Kai Kotiranta.