Michael Bloomberg harkitsee ostavansa WSJ:n kustantajan tai The Washington Postin

Miljardööri ja talousuutistoimisto Bloombergin perustaja suunnittelee kasvattavansa mediaimperiumiaan.

New Yorkin entinen pormestari ja talousuutistoimisto Bloombergin perustaja Michael Bloomberg, 80, harkitsee mediakauppoja, jotka toteutuessaan muodostaisivat täysin ylivertaisen talousmediaryppään, kertoo uutissivusto Axios.

Miljardööri Bloomberg on ilmaissut olevansa kiinnostunut ostamaan joko The Wall Street Journal -lehden kustantajan Dow Jonesin tai The Washington Post -lehden, Bloombergia lähellä oleva nimetön lähde kertoi Axiosille.

Lähteen mukaan Bloomberg on halukas ostamaan kumman kohteen tahansa, vaikka Dow Jones -kaupat olisivatkin hänen näkökulmastaan näistä kahdesta vaihtoehdosta kannattavammat.

Dow Jones julkaisee muun muassa Yhdysvaltain tunnetuinta ja luotetuinta talouslehteä The Wall Street Journalia sekä Market Watch -verkkosivustoa.

Michael Bloombergin on kerrottu olevan läheisissä väleissä Dow Jonesin emoyhtiön News Corpin omistajan Rupert Murdochin kanssa. Axiosille puhuneen lähteen mukaan Bloomberg ei ole kuitenkaan vielä kertonut Murdochille ostohaluistaan.

Bloomberg on hyvissä väleissä myös The Washington Postin omistavan Jeff Bezosin kanssa, vaikka miehet eivät olekaan sydänystäviä keskenään.

Axiosin lähteen mukaan Bloomberg on pallotellut ajatusta lehden omistajuudesta ennen muuta siksi, että hän toivoo yhdistävänsä sen uutistoimisto Bloombergiin. Näin syntyvä talousmediajätti muodostaisi merkittävän haastajan The New York Timesille.

Bloomberg tuli Yhdysvalloissa tunnetuksi nimeään kantavan mediayhtiön perustajana ja New Yorkin pidettynä pormestarina.

Bloomberg toimi kaupungin pormestarina kolmena peräkkäisenä toimikautena vuosina 2002–2013. Hän aloitti toimessa vain muutamia kuukausia tuhoisien WTC-iskujen jälkeen.

Alun perin Bloombergia oli tukemassa pormerstariksi jopa Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump. Bloombergin ja Trumpin välit ovat sittemmin viilenneet.

Bloomberg valittiin pormestariksi republikaanina, mutta hän ryhtyi sitoutumattomaksi vuonna 2007. Vuonna 2020 hän haki demokraattipuolueen presidentti­ehdokkaaksi, mutta jättäytyi kisasta ja antoi tukensa Joe Bidenille.

Bloombergin omaisuuden arvo on Forbesin arvion mukaan vajaat 77 miljardia dollaria eli noin 72 miljardia euroa.