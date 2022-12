Maailman kymmenen rikkaimmin ihmisen omaisuuden yhteenlaskettu laskennallinen arvo on supistunut tänä vuonna 318 miljardia dollaria, ilmenee uutistoimisto Bloombergin miljardööri-indeksistä.

Köyhtyminen johtuu siitä, että osakkeet ovat tänä vuonna halventuneet tuntuvasti. Maailman tärkein osakeindeksi S&P 500 on heikentynyt 20 prosenttia.

Keskeisiä syitä osakkeiden halpenemiseen ovat Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota, voimakkaasti kiihtynyt inflaatio ja useiden keskuspankkien päätökset kiristää rahapolitiikkaa.

Kymmenen varakkaimman omaisuuden arvo on yhteensä 1 078 miljardia euroa. Tämä tarkoittaisi 196 000:tta dollaria jokaista 5,5 miljoonaa suomalaista kohti. Yhden dollarin arvo on 0,94 euroa.

Selvästi eniten tänä vuonna on köyhtynyt suursijoittaja Elon Musk. Kymmenestä rikkaimmasta vain yhden, intialaisen Gautam Adanin, omaisuus on kasvanut tänä vuonna.

He ovat maailman rikkaimmat ihmiset:

1. Bernard Arnault (omaisuus 159 miljardia dollaria)

Ranskalainen Bernard Arnault on maailman varakkain ihminen. Hän on ylellisyystuotteita valmistavan LVMH:n (Moët Hennessy Louis Vuitton) hallituksen puheenjohtaja ja suurin osakkeenomistaja.

Arnault on kymmenen varakkaimman joukossa ainoa eurooppalainen. Hänen omaisuutensa arvo supistunut tänä vuonna 19 miljardia dollaria.

2. Elon Musk (omaisuus 139 miljardia dollaria)

Värikkäistä lausunnoistaan tunnetun Muskin omaisuuden arvo vähentynyt tänä vuonna 132 miljardia dollaria. Hänen perustamansa sähköautoyhtiö Teslan osake on romahtanut kuluvan vuoden aikana 69 prosenttia. Musk omistaa Teslan osakkeista 13 prosenttia.

Musk omistaa Bloombergin mukaan 79 prosenttia ohjelmistoyhtiö Twitterin osakkeista. Twitter ei ole enää pörssiyhtiö. Lisäksi Musk omistaa Bloombergin mukaan 47 prosenttia Space X -yhtiöstä. Sen arvoksi on määritelty yhtiön hankkiman rahoituksen perusteella 125 miljardia dollaria.

3. Gautam Adani (omaisuus 110 miljardia dollaria)

Monialayhtiö Adani Groupin perustaja Gautam Adani on toinen aasialainen kymmenen rikkaimman joukossa. Yhtiö toimii energiateollisuudessa, kaivosteollisuudessa, elintarviketeollisuus ja liikennealalla. Se on Intian suurin satamien omistaja.

Gautam Adanin omaisuuden arvo on kasvanut tänä vuonna 34 miljardia dollaria.

4. Bill Gates (omaisuus 109 miljardia dollaria)

Ohjelmistoyhtiö Microsoftin perustaja Bill Gates oli aikanaan maailman rikkain. Tänä vuonna vuonna omaisuutensa arvo on kutistunut 29 miljardia dollaria.

5. Jeff Bezos (omaisuus 108 miljardia dollaria)

Verkkokauppa Amazonin perustaja Jeff Bezosin omaisuuden arvo on pienentynyt tänä vuonna 84 miljardia dollaria.

Hän on nykyisin Amazonin hallituksen puheenjohtaja ja suurin osakkeenomistaja. Amazon omistaa myös elintarvikkeita myyvän Whole Foodsin.

6. Warren Buffett (omaisuus 107 miljardia dollaria)

Suursijoittaja Warren Buffettiin omaisuus on sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayssa, jonka suurin osakkeenomistaja ja hallituksen puheenjohtaja hän on.

Berkshire Hathaway on sijoittanut pääomaa hyvin erilaisiin yhtiöihin aina Coca-Colasta rahoitusyhtiö American Expressiin sekä puhelimia ja tietokoneita valmistavaan Appleen.

Buffettin omaisuus on supistunut tänä vuonna runsaat kaksi miljardia dollaria.

7. Larry Ellison (omaisuus 91 miljardia dollaria)

Ohjelmistoyhtiö Oraclen perustaja ja suurin osakkeenomistaja Larry Ellison on sijoittanut myös sähköautoja valmistavaan Teslaan.

Ellisonin varallisuuden arvo on pienentynyt tänä vuonna 16 miljardia dollaria.

8. Steve Ballmer (omaisuus 86 miljardia dollaria)

Ohjelmistoyhtiö Microsoftin entinen toimitusjohtaja Steve Ballmer tunnetaan Suomessa etenkin siitä, että pitkälti hänen aloitteestaan yhtiö osti vuonna 2014 Nokian raskaasti tappiollisen puhelin­liike­toiminnan.

Suuri osa Ballmerin omaisuudestaan on edelleen Microsoftin osakkeita, vaikka hän jätti yhtiön jo runsaat kahdeksan vuotta sitten. Hän omistaa myös koripallojoukkue Los Angeles Clippersin.

Tänä vuonna Ballmerin omaisuuden arvo supistunut 20 miljardia dollaria.

9. Mukesh Ambani (omaisuus 85 miljardia dollaria)

Mukesh Ambani on intialaisen Reliance Industries -monialayhtiön suurin osakkeenomistaja. Yhtiö omistaa esimerkiksi Intian suurimman teleoperaattorin Reliance Jion.

Ambanin varallisuus on kutistunut tänä vuonna vajaat viisi miljardia dollaria.

10. Larry Page (omaisuus 84 miljardia dollaria)

Ohjelmistoyhtiö Googlen toisen perustajan Larry Pagen varallisuus on pienentynyt tänä vuonna 45 miljardia dollaria 84 miljardiin dollariin. Vuonna 2015 pörssiyhtiön nimeksi muutettiin Alphabet, jonka osake on halventunut tänä vuonna liki 40 prosenttia.

Varakkain nainen on 500 maailman rikkaimman luettelossa sijalla 13.

Hän on kosmetiikka­yhtiö L'Orealin hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön suurin osakkeen­omistaja Françoise Bettencourt Meyers, jonka omaisuuden arvo on 71 miljardia dollaria.

Suomen kansalaisia rikkaimpien joukossa on yksi: Venäjän presidentin lähipiiriin kuuluva Gennadi Timtšenko. Hänen omaisuutensa arvo on 12 miljardia dollaria ja se on pienentynyt tänä vuonna 10 miljardia dollaria.

Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön pakotevalvonnan mukaan Timtšenkolla on Armenian, Venäjän ja Suomen kansalaisuus.