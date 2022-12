Uudet sopimustyypit ovat yhdistelmä kiinteää ja pörssihintaista sähköä. HS:n laskurilla voit verrata omaa sähkösopimustasi muihin tarjolla oleviin sopimustyyppeihin.

Kuluva joulukuu on ollut pääosin leuto, mikä on helpottanut Suomen sähköntuotantotilannetta huomattavasti.

Lauha sää sekä joulun pyhät ovat laskeneet pörssisähkön keskihintaa tuntuvasti. Keskimääräinen päivähinta on ollut jouluaatosta lähtien alle kymmenen senttiä kilowattitunnilta. Keskiviikkonakin hinta pysyy yhä edullisena, runsaassa 13 sentissä kilowattitunnilta.

Tapaninpäivänä keskimääräinen hinta kilowattitunnilta oli jopa alle neljä senttiä, mikä toi muistoja sähköhinnasta ajalta ennen energiakriisiä. Pyhien halpaa hintaa selittää se, että teollisuuden ja yritysten sähkönkulutus ovat olleet vähäistä.

Koko joulukuun ajalta pörssisähkön keskimääräinen päivähinta on nyt noin 29,7 senttiä kilowattitunnilta.

Myös määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat laskussa. Energiaviraston hintavertailupalvelun halvimmassa kiinteähintaisessa sopimuksessa sähköenergia maksaa nyt 22,6 senttiä kilowattitunnilta. Fortumin tarjoama sopimus on kaksivuotinen, joten samaa hintaa sitoutuu maksamaan todella pitkäksi aikaa.

Hintaa voi verrata esimerkiksi siihen, että pörssisähkön keskimääräinen päivähinta koko kuluvana vuonna on ollut noin 19 senttiä kilowattitunnilta.

Toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, joista asiakas pystyy halutessaan irtautumaan helposti, on markkinoilla tarjolla niukasti. Energiaviraston palvelun halvimmassakin sopimuksessa sähköenergian hinta on yli 39 senttiä kilowattitunnilta.

Uutena sopimustyyppinä markkinoille on tullut sopimuksia, jotka ovat ikään kuin yhdistelmiä kiinteähintaisista sopimuksista ja pörssisähköstä.

Helen on kertonut tuovansa markkinoille alkuvuodesta kuuden kuukauden määräaikaisen sopimustyypin, jossa perushinta sähköenergialle on 20 senttiä kilowattitunnilta. Tämän lisäksi sähkönkäytön ajoitus vaikuttaa kilowattituntihintaan noin viisi senttiä suuntaansa.

Tarkoituksena on kannustaa asiakkaita säästämään sähköä pörssisähkön kalliina tunteina ja siirtämään kulutusta edullisemmille tunneille.

Helenin sopimustarjous koskee kaikkia, joilla on sähkönsiirtosopimus yhtiöltä eli käytännössä kaikkia helsinkiläisiä. Lisäksi se koskee niitä asiakkaita asuinkunnasta riippumatta, joilla on muutoin tällä hetkellä sähkösopimus Heleniltä.

Myös Fortum on tuonut markkinoille vastaavan sopimuksen, mutta siihen asiakas sitoutuu kahdeksi vuodeksi.

Esimerkiksi vuoden takaiseen verrattuna kuluva joulukuu on ollut leuto, mikä on helpottanut Suomen sähköntuotantotilannetta huomattavasti. Ilmatieteen laitoksen mukaan myös vuoden viimeisellä viikolla niin sanottu energiasää on hyvä.

Tavallisesti vasta tammi- ja helmikuu ovat Suomen kylmimmät kuukaudet. Silloin myös sähkönkulutus kasvaa, ja tiukassa tilanteessa myös mahdolliset kiertävät sähkökatkot ovat mahdollisia.

Kaivattua helpotusta Suomen sähköntuotantoon saadaan jo tiistai-iltana, kun vaikeuksien kanssa vuosia kamppailleen Olkiluodon kolmannen ydinvoimalareaktorin koekäytön on määrä jatkua. TVO:n mukaan koekäytön aikana sähköä tuotetaan noin 1,3 terawattituntia. Määrä vastaa yli kymmentä prosenttia Suomen viime päivien sähkönkulutuksesta.

Alla olevalla laskurilla voit verrata sähkösopimuksesi hintaa pörssisähköön sillä oletuksella, että sen hinta olisi joulukuun (1.–28.12.) keskimääräinen päivä­hinta. Todellisuudessa hinta vaihtelee tunneittain, eikä tulevasta hintatasosta ole tietoa.

Laskuri tekee vertailun myös tämän hetken halvimpaan määräaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan sähkösopimus­tarjoukseen. Laskurissa on huomioitu joulu–huhtikuussa voimassa oleva arvonlisäveron alennus.