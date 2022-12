Jos käyttötestit sujuvat hyvin, terminaalialus Exemplar on valmis syöttämään maakaasua Suomen kaasuverkkoon jo parin päivän päästä. Venäläisen lng:n tuonti terminaaliin on kielletty.

Suomen ja Baltian energiaturvallisuus koheni keskiviikkona merkittävästi, kun lng-terminaalialus FSRU Exemplar kiinnittyi laituriin Inkoon syväsatamassa.

Neljä hinaajaa saattoi lähes 300-metrisen aluksen kapeaan Fagervikenin lahteen perä edellä ja kävelyvauhtia. Jos lähipäivien käyttötestit eivät tuo ikäviä yllätyksiä, Exemplar on pian valmis syöttämään lng:tä eli nesteytettyä maakaasua Suomen kaasuverkkoon ja Baltic Connector -kaasuputken kautta edelleen Baltiaan.

Laivan saapumista Suomeen on odotettu yli puoli vuotta. Terminaalialuksen etsintä alkoi keväällä, kun Venäjä ryhtyi uhkailemaan Euroopan maita kaasutoimitusten katkaisemisella. Vaikka maakaasulla on Suomessa marginaalisempi rooli kuin Keski-Euroopassa, kaasuvoimalat turvaavat energiansaantia etenkin paukkupakkasilla, ja moni teollisuusyritys tarvitsee maakaasua raaka-aineena tai lämmön tuotannossa.

Vuokrasopimus laivasta allekirjoitettiin toukokuun 20. päivä, samana päivänä, kun Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom katkaisi kaasutoimitukset Suomeen. Terminaalialuksen saapumisen myötä Suomeen voidaan alkaa tuoda merkittäviä määriä lng:tä esimerkiksi Yhdysvalloista ja Qatarista.

Varmistaakseen, että lng todella tulee muualta kuin Venäjältä, Suomen viranomaiset ovat kieltäneet venäläisen lng:n tuomisen terminaaliin. Määräys on parhaillaan EU-komission hyväksyttävänä. Venäläistä lng:tä tulee edelleen Porin ja Tornion terminaaleihin, paikallisen teollisuuden käyttöön.

Hinaajat käänsivät Exemplarin ympäri väylän leveimmässä kohdassa ja saattoivat sen perä edellä laituriin.

Exemplar saapui Suomeen pitkän matkan takaa.

Syyskuuhun saakka alus oli vuokralla Argentiinassa. Sieltä alus matkasi Espanjaan telakalle, missä siihen tehtiin muutostöitä, jotta se selviää ankarimmistakin talviolosuhteista. Alukseen muun muassa asennettiin lämmittimiä ja lumisuojia. Sen jälkeen Exemplar kävi hakemassa Gibraltarista lastin lng:tä, jonka se toi mukanaan Inkooseen.

Lng säilytetään terminaalialuksessa noin -160-asteen lämpötilassa, jolloin se pysyy nestemäisessä muodossa. Alus pystyy itse myös höyrystämään lng:n ja syöttämään sen purkuvarren kautta Suomen kaasuverkkoon.

Vaikka Exemplarin saapuminen on huoltovarmuuden kannalta tärkeä tapahtuma, on edelleen epäselvää, kuka terminaalin palveluita Suomessa käyttää. Sen jälkeen, kun aluksen vuokrasopimus allekirjoitettiin, maakaasun kulutus Suomessa on yli puolittunut. Kulutus on vähentynyt merkittävästi myös Baltiassa.

Laivan tilaaja, valtion kaasuverkkoyhtiö Gasgrid Finland varautuu siihen, että terminaalin kaupallisen kannattavuuden saavuttaminen voi kestää 1–3 vuotta. Niinpä terminaalin kustannuksia ei saada ainakaan täysin katettua asiakkailta perittävillä maksuilla, kuten alkuperäinen ajatus oli, vaan osa laskusta menee valtion katettavaksi. Tästä syystä valtio päätti joulukuun alussa pääomittaa Gasgridin terminaalitoiminnasta vastaavaa tytäryhtiötä 105 miljoonalla eurolla.

Kaikkiaan terminaalilaivan kokonaiskustannukset 10 vuoden vuokrasopimuksen ajalta ovat noin 460 miljoonaa euroa eli noin 126 000 euroa päivässä.

Keskiviikkona Gasgridillä ei ollut uutta kerrottavaa terminaalin asiakashankinnasta. Kapasiteetin varaukset ovat käynnissä.

Inkoossa on varauduttu siihen, että ensimmäinen lng:tä tuova tankkeri voisi tuoda lastinsa terminaaliin tammikuun puolivälissä, jos ostajia kaasulle on.