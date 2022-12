Financial Timesin haastattelemien ekonomistien arvion mukaan asunnot halpenevat ensi vuonna euroalueella 4,7 prosenttia.

Kotitalouksia on kehotettu Euroopassa vähentämään energiankulutusta, jotta hinnat pysyvät aisoissa tarjonnan supistuessa.

Euroalueen talous supistuu ensi vuonna, koska nopea inflaation ja mahdollinen energiapula supistavat tuotantoa ja heikentävät työmarkkinoita, arvioivat ekonomistit sanomalehti Financial Timesin (FT) kyselyssä.

Lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista 37 ekonomistista katsoo, euroalueen olevan jo taantumassa ja suurin osa ennustaa elintasoa mittaavan bruttokansantuotteen supistuvan ensi vuonna.

Suuri osa ekonomisteista kuitenkin uskoo energiakriisin pahimman vaiheen olevan ohitse, sillä lauhan syksyn takia maakaasun varastot ovat yhä liki täynnä. Monet heistä kuitenkin varoittavat, että kylmä talvi saattaa vähentää varastoja nopeasti.

Toisaalta monet ekonomistit myös pelkäävät, että energian säännöstelyyn saatetaan turvautua ensi vuonna, jos talvi on poikkeuksellisen kylmä, tarjonta supistuu tai kaasutoimitukset Venäjältä vähenevät edelleen vuoden 2023 aikana.

Kyselyyn osallistuneiden ekonomistien ennusteiden keskiarvon perusteella euroalueen talous supistui vuositasolla 0,01 prosenttia. Muutos kuluvaan vuoteen on erittäin pieni, mutta selvästi synkempi kuin Euroopan keskuspankin ennuste.

Keskuspankki ennusti kaksi viikkoa sitten euroalueen talouden kasvavan ensi vuonna 0,5 prosenttia, mutta varoitti lievästä taantumasta ensi vuoden alussa.

Taantuman yksinkertaisin määritelmä on, että bruttokansantuote supistuu kahdelle peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Talouden kehittymistä verraten luotettavasti ennakoivan ostopäälliköiden indeksin perusteella euroalueen talous olisi supistunut loka–joulukuussa hieman alla 0,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Financial Timesin haastattelemien ekonomistien arviot euroalueen inflaatiosta ovat myönteisempiä kuin keskuspankin ennuste. Ekonomistien keskimääräinen arvio on, että inflaatio on ensi vuonna hieman yli kuusi prosenttia ja vuonna 2024 lähes 2,7 prosenttia.

Keskuspankki ennusti inflaatiovauhdin olevan 6,7 prosenttia ensi vuonna ja 3,4 prosenttia vuonna 2024. Keskuspankki on tänä vuonna kiristänyt rahapolitiikkaa voimakkaasti saadakseen inflaation kuriin.

Keskeisiä syitä inflaatioon ovat maailmantalouden tarjontahäiriöt ja liian suuri kysyntä. Ohjauskorkoja nostamalla keskuspankki pyrkii saamaan kysynnän ja tarjonnan paremmin tasapainoon, jolloin inflaatio ajan mittaan hidastuu.

FT:n haastattelemat ekonomistit ennakoivat talouskasvun hidastumisen ja nousevien korkojen jarruttavan myös asuntomarkkinoita. Ekonomistien arvion mukaan asunnot halpenevat ensi vuonna euroalueella 4,7 prosenttia.