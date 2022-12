Teslan markkina-arvosta on kadonnut vuoden alusta yli 860 miljardia.

Teslan osakekurssi on syöksynyt vuoden aikana noin 70 prosenttia.

Sähköautomarkkinoita pitkään dominoineen sähköautoyhtiö Teslan pörssivuosi 2022 on ollut historiallisen kehno.

Yhtiön osake maksoi vuoden ensimmäisenä pörssipäivänä lähes 400 dollaria, nyt vajaata vuotta myöhemmin hinnasta on sulanut 72 prosenttia. Samaan aikaan yhtiön markkina-arvo on kutistunut 344,5 miljardiin dollariin. Pudotusta vuoden alusta on yli 860 miljardia.

Teslan syöksy jatkui tiistaina, kun yhtiön osake halpeni yli 11 prosenttia.

Teslan tämän vuoden raju pörssisyöksy ei selity suoraan yhtiön liiketoiminnan kehitystä kuvaavilla luvuilla.

Esimerkiksi heinä-syyskuussa yhtiö teki 21,5 miljardin dollarin liikevaihdon ja 3,7 miljardin dollarin oikaistun nettotuloksen. Kolmannen vuosineljänneksen nettotulos ylitti analyytikkoennusteet, mutta liikevaihto oli hieman odotuksia pienempi.

Tästä huolimatta heinä-syyskuun liikevaihto oli 56 prosenttia vuodentakaista suurempi.

Teslan mukaan sen kannattavuutta rasittivat kolmannella neljänneksellä muun muassa nousseet raaka-aineiden hinnat, valuuttakurssimuutokset ja tehtaiden ylösajokustannukset.

Yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk on uutistoimisto Reutersin mukaan myynyt vuoden aikana Teslan osakkeita yhteensä lähes 40 miljardilla dollarilla.

Teslan syöksyessä pörssissä kiinalaisten sähköautojen suosio kasvaa. Kiinalaiset sähköautontuottajat veivät marraskuussa sähköautoja 3,2 miljardin dollarin arvosta. Lukema on ennätyksellisen suuri. Sähköautojen viennin arvo kasvoi edellisvuodesta 165 prosenttia.

Suuri osa kiinalaisista sähköautoista päätyi Eurooppaan. Uutistoimisto Bloombergin mukaan 70 prosenttia sähköautoviennistä suuntautui Eurooppaan.

Luottoluokitusyhtiö Fitch Solutions arvioi marraskuussa, että kiinalaisvalmistajien osuus Euroopan sähköautomarkkinoista tulee kasvamaan lähivuosina. Luottoluokittajan mukaan 18 prosenttia Euroopassa vuonna 2025 myydyistä sähköautoista tulee Kiinasta. Nyt osuus on noin 3 prosenttia.

Myös konsulttiyhtiö PricewaterhouseCoopers (PWC) on ennustanut Kiinan kasvattavan markkinaosuuttaan Euroopassa. PWC:n arvion mukaan kiinalaisbrändien osuus Euroopassa myydyistä sähköautoista nousee 3,8–7,9 prosenttiin vuonna 2030.