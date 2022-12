Suomen asuntojen hintojen odotetaan putoavan ensi vuonna tätäkin vuotta enemmän. HS:n laskuri näyttää, miten eri puolilla asuvien asuntojen hinnat kehittyvät ensi vuonna.

Suomalaisten asuntojen hinnat ovat kääntyneet parin vuoden kiivaan nousun jälkeen laskuun.

Tilastokeskus kertoi torstaina, että vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat marraskuussa koko maassa 3,4 prosenttia viime vuodesta sekä 1,2 prosenttia lokakuusta.

Laskuvauhti kiihtyi lokakuuhun verrattuna, sillä lokakuussa hinnat laskivat vuodentakaiseen verrattuna 1,9 prosenttia viime vuodesta ja 0,6 prosenttia syyskuusta.

Asuntojen hintojen laskun ohella myös asuntokauppa sakkasi marraskuussa selvästi. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin marraskuussa 38 prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat vuodentakaiseen verrattuna 5,4 prosenttia.

Marraskuun lasku oli kohtalaisen jyrkkä, mutta osa ennusteista lupaa ensi vuodelle vielä jyrkempää pudotusta.

Esimerkiksi Suomen suurin asuntolainoittaja OP-ryhmä ennakoi joulukuun puolivälissä julkaistussa ennusteessaan, että asuntojen hinnat laskevat ensi vuonna keskimäärin 4–6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulle pankki ennakoi ensi vuodeksi 5–7 prosentin laskua.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella hintojen laskuksi arvioidaan keskimäärin 3,5–5,5 prosenttia.

Kyse oli pidemmän aikavälin vertailussa poikkeuksellisesta laskusta. Esimerkiksi Helsingissä asuntojen hinnat putosivat vuosien 1990–1991 välissä 16,3 prosenttia ja vuosien 1991–1992 välissä 15,9 prosenttia. Sen jälkeen hinnat ovat vuositasolla nousseet lähes yhtäjaksoisesti.

Asuntojen hintojen laskun taustalla on yleisten elinkustannusten, energian hinnan ja viitekorkojen voimakas nousu kuluvan vuoden aikana.

Esimerkiksi suomalaisten yleisin asuntolainojen viitekorko, vuoden euribor on noussut tänä vuonna jo 3,3 prosentin tietämiin. Ensi vuonna HS:n haastattelemat asiantuntijat odottavat koron nousevan jo 4 prosenttiin.

Seuraavasta laskurista voit laskea, miten oman asuntosi hinta on kehittynyt ja miten se tulee ennusteiden mukaan kehittymään ensi vuonna. Laskuri on karkea, sillä tarkinkin taso on kuntakohtainen. Laskurissa ei ole huomioitu tämän vuoden ennusteita, sillä siinä on tarkasteltu hintakehitystä vuositasolla.