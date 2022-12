Vuosi 2022 oli Yhdysvaltain osakemarkkinoilla surkea melkein kaikille muille paitsi öljyn ja kaasun tuottajille.

Vuosi 2022 on ollut Yhdysvaltain osakemarkkinoilla yleisesti ottaen huono, mutta Ukrainan sota ja energiakriisi ovat siivittäneet öljy- ja kaasuyhtiöiden osakkeet voimakkaaseen nousuun.

Fossiiliyhtiöiden osakekurssit ovat nousseet vuoden aikana keskimäärin 60 prosenttia, kun samaan aikaan Yhdysvaltain osakemarkkinoita laajasti kuvaava S&P 500 -yleisindeksi on laskenut 21 prosenttia, kertoo Financial Times.

Yleisindeksin 25:stä parhaiten menestyneestä yhtiöstä tänä vuonna peräti 15 on öljyn ja maakaasun tuottajia. Vuoden suurin nousija on öljyntuottaja Occidental Petroleum, jonka osake on kallistunut vuoden mittaan peräti 120 prosenttia.

Öljyn maailmanmarkkinahinnan nousun seurauksena öljy-yhtiöt ovat tehneet tänä vuonna ennätystuloksia.

Yhdysvaltain suurin öljy-yhtiö Exxon teki heinä–syyskuussa 20 miljardin dollarin nettotuloksen, mikä oli yhtiön historian paras osavuositulos. Toinen Yhdysvaltain öljyjäteistä Chevron teki syysneljänneksellä 11 miljardin dollarin nettotuloksen, mikä oli yhtiön historian toiseksi paras tulos.

Exxonin osakekurssi on noussut vuoden aikana 57 prosenttia ja Chevronin 42 prosenttia. Fossiiliyhtiöiden vastaiskua symboloi se, että syksyllä Exxonin markkina-arvo ohitti Teslan. Exxonin markkina-arvo on nyt 446 miljardia dollaria ja Teslan 356 miljardia dollaria.

Myös yhdysvaltalaiset liuskekaasutuottajat ovat tehneet vaikeiden vuosien jälkeen hyvää tulosta, kun EU on kasvattanut nesteytetyn maakaasun tuontia.