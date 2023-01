Helenin uusi sopimustyyppi on eräänlainen yhdistelmä kiinteää sähkösopimusta ja pörssisähköä. Vastaava sopimus on tarjolla myös Fortumilla ja Väreellä. HS laski kolmelle eri kotitaloudelle, millaiseksi Helenin sopimuksen hinta voi muodostua.

Muun muassa Helen on tuonut markkinoille sähkösopimustyypin, joka yhdistää kiinteähintaisen sopimuksen pörssisähköön.

Sähköyhtiö Helen ilmoitti joulun alla tarjoavansa asiakkailleen uudenlaista sähkösopimusta, jossa hinta on huomattavasti halvempi kuin mitä moni yhtiön asiakas on tähän asti maksanut.

Sopimus on puolen vuoden määräaikainen sopimus hintaan 20 senttiä kilowattitunnilta. Siihen kuuluu kuitenkin myös jousto-ominaisuus. Jos sähköä käyttää, silloin kun pörssihinta on edullinen, lopullinen hinta voi olla lähtöhintaa eli 20 senttiä halvempi. Jos sähkön käyttö painottuu kalliisiin tunteihin, asiakkaan maksama hinta on lähtöhintaa kalliimpi.