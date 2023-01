Suomea auttoi muuta Eurooppaa vähäisempi riippuvuus fossiilisista energianlähteistä.

Suomessa kärsittiin vuonna 2022 historiallisen korkeista sähkön hinnoista, mutta verrokkimaihin nähden hinnat olivat silti matalia.

Näin toteaa Energiateollisuuden julkaisema Sähkön hintatilasto 2022.

Suomessa vuoden keskihinta oli 154 euroa megawattitunnilta, joka on tilastohistorian kalleusennätys. Edellinen ennätys vuodelta 2021 oli 72 euroa.

Tästä huolimatta Suomessa kulutettiin viime vuonna Euroopan unionin toiseksi halvinta sähköä. Tilastojulkaisun hintakartoista käy ilmi, että halvempaa sähkö oli EU-maista ainoastaan Ruotsissa.

Esimerkiksi Saksassa vuoden keskihinta oli 234 euroa, Ranskassa 275 euroa ja Italiassa jopa 300 euroa megawattitunnilta.

Energiateollisuus antaa Suomen verraten hyvään tilanteeseen kolme syytä: Pohjoismainen sähköntuotanto, Keski-Eurooppaa vähäisempi fossiilienergiariippuvuus ja sähkön hyvät siirtoyhteydet Suomen sisällä.

Suomessa vuonna 2021 sähkön hankinnasta 26 prosenttia tuli ydinvoimasta, 18 prosenttia vesivoimasta ja 10 prosenttia tuuli- ja aurinkovoimasta. Yleisemmin energiantuotannossa myös puun poltolla on suuri merkitys.

Keski-Euroopan maissa puolestaan Venäjältä tuodun fossiilisen maakaasun rooli energiantuotannossa on ollut merkittävä. Se on altistanut ne Venäjän hyökkäyssodan seurauksille Suomea pahemmin.

Lue lisää: Sähkö on jätetty pörssin armoille, ja se on kuluttajan etu

Hyvät Suomen sisäiset siirtoyhteydet ovat taanneet, että sähkö on saman hintaista eri puolilla maata. Ruotsissa ja Norjassa sähkö on puolestaan ollut halvinta maiden pohjoisosissa, jossa vesivoimaa on runsaasti. Etelässä on maksettu enemmän.

”Pohjoismaiden sisällä sähkö on ollut edullisinta Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla, etelän vertailukelpoiset alueet ovat olleet hinnoiltaan samaa tasoa Suomen kanssa”, Energiateollisuuden tiedotteessa kirjoitetaan.

"Muihin verrattuna olemme selvinneet hyvin, vaikka sähkön hintataso on monille asiakkaille ollut kohtuuton", toteaa Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa tiedotteessa.

Energiateollisuuden mukaan sähkön hintojen nousu johtui Venäjän toimista.

”Kaasuhanan kiristäminen nosti sähkön hintaa jo kesästä 2021 alkaen, ja syksyllä säiden kylmetessä hinta nousi moninkertaiseksi totuttuun verrattuna”, tiedotteessa kirjoitetaan.

”Uusi vaihe hintakriisissä alkoi kesällä 2022 kun Venäjä vähensi kaasun vientiä Eurooppaan entisestään.”