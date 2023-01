Talouden vuosi 2023 on edellistä kurjempi, varoittaa IMF

Kiinan, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen talouskasvu hidastuu yhtä aikaa, mikä merkitsee synkkien pilvien kasautuvan koko maailmantalouden ylle.

Maailmantalouden isot veturit köhivät, ja alkanut vuosi on taloudessa edellistä kehnompi, sanoo Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) pääjohtaja Kristalina Georgieva.

Tämä vuosi tulee olemaan ”hankalampi kuin taakse jäänyt vuosi”, Georgieva sanoi uudenvuodenpäivänä CBS:n Face the Nation -ohjelmassa.

”Miksi? Koska kolme isoa taloutta – Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Kiina – hidastuvat kaikki samaan aikaan.”

Georgievan kommenteista kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja BBC.

”Odotamme kolmanneksen maailman talouksista olevan taantumassa”, Georgieva sanoi CBS:llä.

”Jopa maissa, jotka eivät ole taantumassa, tilanne tuntuu taantumalta sadoille miljoonille ihmisille.”

IMF varoitti synkistyvistä talouden näkymistä jo lokakuussa suhdanne-ennusteessaan. Arvion mukaan pahimmassa tapauksessa valtiot, jotka vastaavat noin kolmannesta maailmantaloudesta, ovat vaarassa vajota taantumaan.

Kiinassa on ennusteen julkistamisen jälkeen höllennetty koronarajoituksia. Tilanne on uusi ja rajoitusten poistaminen on tapahtunut jokseenkin kaoottisesti. Georgievan mukaan maan uusi tilanne voi johtaa talouden kuoppaiseen etenemiseen, mikä osuisi lähikuukausina Kiinan lisäksi talouksiin maailmanlaajuisesti.

Lokakuussa IMF ennusti Kiinan bruttokansantuotteen kasvun olevan 3,2 prosenttia vuonna 2022 ja 4,4 prosenttia tänä vuonna. Myös maailmantalouteen ennustettiin 3,2 prosentin kasvua vuodelle 2022 ja tälle vuodelle 2,7 prosenttia.

Georgievan tuoreimmat kommentit voivat tarkoittaa ennusteiden korjaamista alaspäin, ja Kiinan viime vuoden kasvuvauhti jäänee maailmantalouden kasvua hitaammaksi. IMF:n on määrä julkistaa tuoreet ennusteet myöhemmin tammikuussa Davosin World Economic Forum -tapahtuman aikana.

Sen sijaan Georgievan mukaan Yhdysvalloissa talous saattaa välttää varsinaisen supistumisen.

”Yhdysvallat on kestävin, se saattaa välttää taantuman. Näemme maan työmarkkinoiden pysyvän melko vahvoina.”