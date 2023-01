Tesla antoi tulosvaroituksen lokakuussa.

Sähköautovalmistaja Tesla ei saavuttanut alkuperäistä toimitustavoitettaan vuodelle 2022. Tesla oli asettanut tavoitteekseen toimittaa vähintään 50 prosenttia enemmän ajoneuvoja kuin edellisenä vuonna.

Asiasta kertovat muun muassa sanomalehti The Wall Street Journal sekä uutistoimisto Bloomberg.

Kuluttajien kysyntä Teslaa kohtaan heikkeni. Toimitusmäärään taas vaikutti yhä jatkunut koronakriisi.

Tesla kertoi maanantaina toimittaneensa viime vuonna noin 1,31 miljoonaa ajoneuvoa. Määrä on noin 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Päästäkseen tavoitteeseensa yhtiön olisi kuitenkin pitänyt valmistaa yli 1,4 miljoonaa ajoneuvoa vuoden aikana.

Tesla antoi tulosvaroituksen jo lokakuussa. New Yorkin pörssi oli tuolloin laskenut Teslan toimitustavoitteen noin 1,34 miljoonaan ajoneuvoon.

Yhtiö kertoi julkaisemassaan tiedotteessa, että ajoneuvojen tuotannossa tehdyt muutokset aiheuttivat viiveitä autojen toimituksissa kuluttajille.

Teslan osakkeen arvo laski WSJ:n mukaan 65 prosenttia vuonna 2022. Yhtiö menetti noin 675 miljardia dollaria eli noin 634 miljardia euroa markkina-arvostaan.

Koronaepidemia näkyi muun muassa Teslan tehtaalla Kiinan Shanghaissa. Tehtaan toiminnat olivat pysähdyksissä useita kertoja vuoden aikana maan tiukkojen koronarajoitusten vuoksi. Tehdas jouduttiin sulkemaan viimeksi joulukuussa työntekijöiden sairastumisten vuoksi.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on ollut viime aikoina mukana useissa skandaaleissa.

Musk aloitti loppusyksyllä Twitterin johdossa. Sen jälkeen yli puolet Twitterin 7 500 työntekijästä on saanut lähtöpassit yrityksestä.

Muskin oma kyseenalainen käytös Twitterissä on painanut myös Teslan pörssikehitystä. WSJ:n mukaan Muskin erikoiset twiitit ovat turhauttaneet sijoittajia ja vieraannuttaneet kuluttajia Teslan brändistä.

Muskin usko Teslaan on kuitenkin edelleen vahva.

”Pitkällä aikavälillä katsottuna [Teslan] perustekijät ovat erittäin vahvoja. Lyhyen aikavälin markkinahulluus on arvaamatonta”, hän kertoi perjantaina Twitterissä.

Teslan osakkeen lasku on nakertanut myös Muskin omaa varallisuutta. Bloombergin mukaan Muskin omaisuuden arvo on tällä hetkellä 137 miljardia dollaria eli noin 129 miljardia euroa. Se on reilut 130 miljardia dollaria eli noin 122 miljardia euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Viime kuussa uutisoitiin, ettei Musk ole enää maailman rikkain, vaan hänen tilalleen ”nousi” ranskalainen liikemies Bernard Arnault, jonka omaisuus on Bloombergin mukaan noin 157 miljardia dollaria eli reilut 147 miljardia euroa. Arnault toimii ylellisyystuotteita valmistavan LVMH:n toimitusjohtajana.

Vaikka Teslan vuotuinen kasvu hidastuikin vuonna 2022, yhtiön viimeinen vuosineljännes sujui odotusten mukaan.

Yhtiö kertoi toimittaneensa viime vuonna yhteensä 1,25 miljoonaa Model 3 ja Model Y -mallien ajoneuvoa. Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana yhtiö valmisti lähes 390 000 autoa.

New Yorkin pörssissä odotetaan Teslan viime vuoden myyntikasvun nostavan yhtiön vuosittaista liikevaihtoa vähintään 50 prosenttia edellisvuodesta yli 82 miljardiin dollariin.

Analyytikot ennustavat voiton yli kaksinkertaistuvan vuodesta 2021 lähes 13 miljardiin dollariin.

Tesla on yhä maailman arvokkain ajoneuvonvalmistaja. WSJ:n mukaan yhtiön vuoden 2022 viimeisen neljänneksen raportti julkaistaan 25. tammikuuta.