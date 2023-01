Valtionyhtiöiden pitäisi toimia esimerkkinä noudattaessaan kuluttajan­suoja­viranomaisten suosituksia, katsoo kuluttaja­riita­lautakunta.

Kuluttajariitalautakunta arvostelee lentoyhtiö Finnairia, joka on jättänyt noudattamatta useita lentojen viivästyskorvausta koskevia lautakunnan tekemiä päätöksiä.

Lisäksi Finnair on lautakunnan mukaan ilmoittanut kuluttajaviranomaisille, ettei se tule noudattamaan muitakaan vastaavissa asioissa annettavia lautakunnan päätöksiä. Lautakunnan mukaan päätöksissä on ollut kyse kohtuullisen reklamaatioajan pituudesta, mikä on tyypillinen kuluttajansuojakysymys.

Yleensä ottaen yritykset noudattavat päätöksiä hyvin ja suuremmat yritykset lähes aina, kertoo lautakunta tiedotteessaan. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat suosituksia.

Finnairin pitäisi valtion omistamana yhtiönä toimia esimerkkinä kuluttajan­suoja­viranomaisten päätösten, suositusten ja ohjeiden noudattamisessa, lautakunta katsoo.

Lautakunnan mukaan Finnairin toiminta jättää päätökset huomiotta ”nakertaa koko kuluttajan­suoja­järjestelmän uskottavuutta”. Lautakunta korostaa, että sen koko toiminta perustuu uskottavuuden säilyttämiseen, jotta suosituksia noudatetaan.

Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia yritysten ja kuluttajien välisiin oikeudellisiin riitoihin. Lautakuntamenettely on maksutonta.