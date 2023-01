Norjalaisyhtiön taustalla on toisen vihreän siirtymän yhtiön listautumisessa rikastunut Tore Ivar Slettemoen.

Sijoittaja Tore Ivar Slettemoen on perustanut Blastrin emoyhtiön Vanir Green Industriesin.

Norjalainen Blastr Green Steel julkisti tiistaina aikeensa rakentaa terästehdas.

Tarkoituksena on rakentaa nopealla aikataululla 1 200 henkilöä työllistävä ja noin neljä miljardia euroa maksava tehdas Inkooseen.

Suunnitelmat ovat suuria, mutta mikä yhtiö Blastr Green Steel oikein on?

Blastr perustettiin keväällä 2021. Yhtiöllä ei ole vielä lainkaan omaa tuotantoa eikä liikevaihtoa. Käytännössä yhtiö on perustettu aloittamaan niin sanotun vihreän teräksen tuotanto. Tavoitteena on, että teräksen valmistuksessa ei käytettäisi perinteiseen tapaan fossiilisia polttoaineita, vaan prosessi nojaisi vetyyn.

STT:lle Wittusen kommentoi, että yhtiötä voi ”ilman muuta” kutsua startup-yhtiöksi.

Yhtiön tilinpäätöksen mukaan sen pääoma oli vuoden 2021 lopussa kaikkiaan 4,5 miljoonaa Norjan kruunua eli noin 430 000 euroa.

Miten yhtiö siis aikoo järjestää rahoituksen historiallisen suurelle investoinnilleen?

Rahoitus on Blastrin toimitusjohtajan Hans Fredrik Wittusenin mukaan täysin auki. HS:n tietojen mukaan Suomi ei ole luvannut investointiin julkista rahoitusta. Seuraavaksi yhtiö kerää rahaa hankkeen tarkempaan suunnitteluun.

Hans Fredrik Wittusen

”Olemme vasta alkuvaiheessa, eikä rahoitusta ole vielä hankittu. Tarkoituksena on hankkia rahoitusta pääoma­markkinoilta ja ottamalla velkaa”, Wittusen sanoi HS:lle.

Wittusen on varsinaisesti aloittanut toimitusjohtajan pestissään tällä viikolla.

Blastrin pääomistaja on norjalainen sijoitusyhtiö Vanir Green Industries, joka omistaa Blastrista 59 prosenttia. Norjalainen konsulttiyhtiö Grønt Gras omistaa Blastrista 37 prosenttia.

Vihreään siirtymään, kuten tuulivoimaan ja akkuhankkeisiin sijoittavalla Vanirilla on yhteys myös toiseen vireillä olevaan suurinvestointiin Suomessa.

Vanirin perustaja ja Blastrin hallituksen puheenjohtaja Tore Ivar Slettemoen tunnetaan norjalaisen akkuyhtiön Freyr Batteryn perustajana. Yhtiö suunnittelee rakentavansa Vaasaan ison akkukennotehtaan.

Vuonna 2018 perustettu Freyr listautui Yhdysvalloissa pörssiin sulautumalla Alussa Energy -spac-yhtiön kanssa kesällä 2021. Freyrin menestyksestä rikastunut Slettemoen on muuttanut sittemmin Sveitsiin, kertoo norjalaislehti Dagens Næringsliv.

Blastr on saanut Inkoon-hankkeen kumppanikseen maailman suurimpiin raaka-aineyhtiöihin kuuluvan monialayhtiö Cargillin, joka auttaa Blastria muun muassa rautamalmin hankinnassa.

Cargillin on tarkoitus auttaa Blastria myös rahoituksen järjestämisessä.

Cargill on yksityisesti omistettu amerikkalaisyhtiö. Sen liikevaihto oli fiskaalivuonna 2022 ennätyksellisen suuri 165 miljardia dollaria eli noin 156 miljardia euroa.

Hankkeessa on vielä monta mutkaa matkassa ennen varsinaisen tuotannon alkamista. Tässä vaiheessa Blastr on tehnyt asiasta aiesopimuksen Fortumin kanssa. Tehdas on määrä rakentaa Fortumin omistamalle teollisuusalueelle Joddbölessä.

Seuraavaksi yhtiö aikoo tehdä hankkeesta kannattavuuslaskelmat. Tehtaasta on myös tehtävä ympäristövaikutusten arviointi.

Inkoon kunnan on seuraavaksi määrä hyväksyä teollisuusalueen uusi kaavoitus tehtaan tarpeita varten. Kaavoituksen hyväksyminen voisi tapahtua aikaisintaan kesällä, sanoi Inkoon kunnanjohtaja Robert Nyman HS:lle.

Lopullinen investointipäätös on Wittusenin mukaan tarkoitus tehdä viimeistään vuoden 2025 alussa. Blastrin tavoitteena on aloittaa teräksen tuotanto Inkoossa vuoden 2026 loppuun mennessä. Aikataulua voi pitää erittäin kunniahimoisena.