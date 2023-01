Valtaosa asiakkaista valitsee asuntolainalleen edelleen 12 kuukauden euriborin inflaatiosta huolimatta, OP-ryhmä, Nordea ja Danske Bank kertovat.

Vain harva velallinen on ryhtynyt vaihtamaan asuntolainansa viitekorkoa, suuret asuntoluotottajat kertovat.

Asuntolainojen korkojen ripeä nousu ei ole juurikaan lisännyt lyhyiden viitekorkojen kysyntää, selviää HS:n suurille pankeille tekemästä kyselystä.

Suomalaisten yleisin asuntolainojen viitekorko eli 12 kuukauden euribor on jatkanut nousuaan. Koron nousun taustalla ovat Euroopan keskuspankin toimet.

12 kuukauden euribor on noussut yli 3,3 prosenttiin.

Samalla kolmen kuukauden euribor on kivunnut yli 2,2 prosenttiin ja kuuden kuukauden euribor on noin 2,75 prosenttiin.

Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala kertoo, että asuntolainoista ylivoimainen enemmistö on edelleen sidottu 12 kuukauden euriboriin.

”Sen tuoma ennustettavuus sopii useimmille, ja parantaa omaa taloudenhallintaa. Samasta syystä myös hieman pidempien kiinteiden korkojen kysyntä on kasvanut”, Pajala sanoo.

Nordealla on asuntolainoja yli 32 miljardia euroa. Sen markkinaosuus Suomen asuntolainoista on 30 prosenttia.

Pajala kertoo, että Nordea tarjoaa asiakkailleen myös vuotta lyhyempiä, kolmen ja kuuden kuukauden viitekorkoja. Niihin liittyvät markkinariskit käydään läpi yhdessä.

”12 kuukauden euriborin osuus on noin 90–95 prosentin luokkaa, muissa korkovaihtoehdoissa puhutaan prosenteista. Osa suomalaisen asuntomarkkinan vakautta on juuri se, että korkoympäristössä on pitkän ajan ennustettavuutta”, Pajala sanoo.

Nordean mukaan asiakkaiden kiinnostus vuotta lyhyempiä korkoja kohtaan lisääntyi syksyn aikana hieman, mutta ei niin merkittävästi, että sillä olisi useiden prosenttien vaikutusta.

Lyhyet viitekorot ovat olleet maaliskuusta 2008 vuoden euriboria matalampia. Vuoden 2022 alusta lyhyet korot ovat myös nousseet vuoden euriboria hitaammin.

Vuoden euriborissa lainan korkoa tarkistetaan vuoden välein, puolen vuoden euriborissa kuuden kuukauden välein ja kolmen kuukauden euriborissa kolmen kuukauden välein.

Lainan kokonaiskorko määräytyy henkilökohtaisen marginaalin ja viitekoron mukaan. Esimerkiksi marraskuussa nostettujen asuntolainojen keskimarginaali oli 0,59 prosenttia. Kyseisellä marginaalilla kokonaiskorko olisi nykyisellä vuoden euriborilla 3,902 prosenttia ja kolmen kuukauden euriborilla 2,74 prosenttia.

Kyseistä korkoa maksetaan seuraavaan korontarkistukseen saakka.

OP-ryhmän viestinnästä kerrotaan, että lyhyiden, kolmen tai kuuden kuukauden euriborien osuus sekä lainakannassa että myynnissä on hyvin vähäistä, ja kumpaakin on luottokannassa alle neljä prosenttia.

12 kuukauden euriborin osuus on OP-ryhmän asuntolainakannasta yli 80 prosenttia. Sama jakauma oli OP-ryhmän viestinnän mukaan myös syksyllä elokuun alusta marraskuun loppuun otettujen uusien asuntolainojen euriboreissa.

OP on Suomen suurin asuntolainoittaja. Sillä on 41,5 miljardin asuntolainapotillaan 38 prosentin markkinaosuus.

Danske Bankin mukaan noin kolmannes pankin asuntolainakannasta on suojattu korkoputkella tai kiinteällä korolla.

Kun asiakas ottaa korkosuojauksen, lainan viitekorkona on kuuden kuukauden euribor. Asuntolainojen suojaushalukkuus lisääntyi joulukuun aikana, jolloin uusista lainoista korkosuojattiin noin 40 prosenttia, Danske Bankin viestinnästä kerrotaan.

Pankin viestinnän mukaan asuntolainaan ei etenkään nykyisessä tilanteessa suositella lyhyttä markkinakorkoa, sillä sähkölaskut, lämmityskustannukset, vastikkeet ja nouseva ruoan hinta ovat tuoneet epävarmuutta monen suomalaisen kuukausibudjettiin. Jos asiakas kuitenkin haluaa 12 kuukautta lyhyemmän viitekoron, lainan marginaali voi vastaavasti nousta, sillä lyhyet viitekorot tulevat pankille pitkiä kalliimmaksi.

Danske Bank ei anna tarkkoja lukuja viitekorkojen jakaumasta ulospäin.

Danska Bankin lainakannan suuruus on noin 10,4 miljardia euroa. Sillä on 10 prosentin markkinaosuus.