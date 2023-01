Kiina on tukenut oman sirutuotannon lisäämistä avokätisesti viime vuosina, mutta tilanne on Bloombergin mukaan muuttumassa.

Kiina aikoo merkittävästi vähentää panoksiaan oman sirutuotannon kasvattamiseksi, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Uutistoimiston tietojen mukaan Kiinan valtio on aikeissa keskeyttää massiiviset investoinnit puolijohdeteollisuuteen. Kiina on myöntänyt siruvalmistuksen lisäämiseen kymmenen viime vuoden aikana kymmeniä miljardeja euroja suoria tukia, mutta tulokset eivät ole tyydyttäneet osaa johtajista.

Kiinassa pyrittäisiin lähteiden mukaan siirtymään suorien tukien sijasta politiikkaan, jossa valtio esimerkiksi määräisi puolijohteiden tuotantoon tarvittavien materiaalien hinnat laskuun.

Taustalla ovat Kiinan valtion hupenevat tulot ja varat, joita on kulutettu koronarajoituksiin.

Kiina on halunnut lisätä omaa sirutuotantoaan pysyäkseen Yhdysvaltojen vauhdissa myös esimerkiksi aseteknologian, tekoälyn ja datakeskusten kehittämisessä.

Sen sijaan tukien on nähty menneen kankkulan kaivoon, eikä toivottua tuotannon lisäystä ole syntynyt. Sirutuotanto on kuitenkin siirtynyt Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kilpailun avainasemaan.

Yhdysvallat on vastannut Kiinan pyrkimyksiin vientirajoituksilla, joiden tavoitteena on hidastaa Kiinan teknologisen ja sotilaallisen kehityksen kiihtymistä. Rajoituksiin kuuluu esimerkiksi kielto myydä Kiinaan osaa sellaisista puolijohteista, jotka on valmistettu yhdysvaltalaisilla laitteistoilla.

Kiinalaisyhtiöt ovat olleet riippuvaisia Yhdysvaltojen tuotannosta, ja päätös vientirajoituksista painoi kiinalaisosakkeita.

Kiinassa asiasta vastaavat viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoja, joihin Bloomberg pyysi kommentteja faksilla.