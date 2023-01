Viime päivien kohut eivät hetkauta tavallisia suomalaisia Tesla-kuskeja. ”Luulen, että Tesla porskuttaa tulevaisuudessa aivan samalla tavalla kuin vaikka Audi tai BMW.”

”Onhan tämä ihan mahtava”, valkeakoskelainen Mari Lehtonen vastaa innoissaan puhelimeen vastikään saamansa Y-sarjan Teslan ratista.

Sähköauto korvasi uskollisen bensiinikäyttöisen Bemarin, jolla perheen koiraa kuljetettiin paikasta toiseen.

Lehtosen perhe on muutenkin uskollinen brändille, sillä autotallissa on ennestään 3-sarjan Tesla. Niin uskollinen, että viime päivien maailmanlaajuiset kohut eivät tunnu missään.

”Ihmiset ovat tehneet kärpäsestä härkäsen”, Lehtonen sanoo.

Tesla on vellonut vuoden alkupäivät surkeassa julkisuudessa. Yhtiön osake on romahtanut, ja se ei päässyt omiin toimitustavoitteisiinsa. Sijoittajien luottamus autoyhtiöön on kovilla.

Teslaa fanittaville tavallisille suomalaiskuskeille kansainväliset kohut tuntuvat etäisiltä.

”Luulen, että Tesla porskuttaa tulevaisuudessa aivan samalla tavalla kuin vaikka Audi tai BMW”, Lehtonen sanoo.

Hänen mukaansa eletään sähköautojen kaupanteon notkahdusvaihetta, kun sähkö on kallista ja toimitusajat hitaita, mutta sieltä vielä noustaan.

Samoilla linjoilla on Tesla-uskollinen savolaiskuski Paulus Kivijärvi Kuopiosta. Hänenkin kotonaan on kaksi Teslaa.

”Mikään tämä ei vaikuta isossa kuvassa. En ole itse kuullut, että kukaan olisi jättänyt Teslaa ostamatta tai vaihtanut tämän takia”, Kivijärvi arvioi.

Teslan toimitusjohtaja Elon Muskin ailahteleva käytös on herättänyt porua sen jälkeen, kun mies osti pikaviestipalvelu Twitterin.

Elon Musk mietteliäänä vuosi sitten helmikuussa.

Mari Lehtonen pitää Muskia erikoisena persoonana päähänpistoineen, mutta se on hänen mielestään vain tarinan somessa nähty puoli. Hän kertoo saaneensa käsityksen, että kulisseissa toimitusjohtaja pistää itse kädet saveen sekä paiskii pitkää päivää.

”Musk on persoona, ja mies sanoo mitä ajattelee”, jatkaa Paulus Kivijärvi.

Kivijärvi arvioi, että toimitusjohtajaksi saattaa lähivuosina nousta joku muu, mutta firma ei siitä rysähdä.

”Minua ei huoleta.”

Tesla kertoi maanantaina toimittaneensa viime vuonna noin 1,31 miljoonaa ajoneuvoa. Määrä on noin 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

Se ei riittänyt: yhtiön tavoite oli 1,4 miljoonaa ajoneuvoa.

Nämä numerot eivät säikäytä Pohjois-Savossa. Kivijärven uuden Model S:n tulo kotipihaan Kuopioon kesti 23 kuukautta.

Liki kaksi vuotta!

”Tuli aika äkkiä”, Kivijärvi vastaa.

”Olin valmis odottamaan pidempään, jopa vuodelle 2024 asti.”

Vannoutuneille kuskeille Teslat ovat yhtä hoosiannaa. Miksi?

”Se on se hifi-fiilis, kun siihen menee sisälle. Latausnopeus on hyvä, ja auto on energiatehokas”, Kivijärvi listaa.

Hän laskelmoi, että on puolisonsa kanssa yhteensä ajanut Tesloilla muutamassa vuodessa noin 130 000 kilometriä. Hän kertoo ilahtuneensa näystä, että Savossa sähköautot yleistyvät katukuvassa.

Myös Lehtoselle ajo oli ensirakkautta heti koeajolla: tehokkuus, kiihtyvyys, hän listaa tohkeissaan puhelimessa.

Autoja laajemminkin harrastava Kivijärvi maalautti pari vuotta odottamaansa autoon armeijatyylisen teippauksen.

”Tykkään, että auto löytyy parkkipaikalta. Joskus vuosia sitten menin väärään autoon, kun oli kaksi samanlaista vierekkäin. Enää niin ei käy.”