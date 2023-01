Entinen pokeriammattilainen Pauli Äyräs pitää Elon Muskia nykyaikamme suurimpana keksijänerona, mutta myös epärehellisenä ja itsekkäänä sekä haitallisena Teslan brändille.

Pauli Äyräs kertoi sijoittaneensa isosti Teslaan tammikuussa 2021, jolloin kuva on otettu.

Pokeriammattilaisena tunnetuksi tullut Pauli Äyräs kertoo myyneensä kaikki Teslan osakkeensa.

”Ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen omistan nolla Teslan osaketta”, Äyräs twiittasi keskiviikkona englanniksi.

Nettipokeria ammatikseen pelannut Äyräs kertoi HS:lle isoista Tesla-sijoituksistaan tammikuussa 2021, jolloin hän ilmoitti aikovansa sijoittaa noin 400 tuhannen euron pokeripotin kokonaan Teslan osakkeisiin.

Tuolloin hän sanoi, että noin 90 prosenttia hänen omaisuudestaan oli ollut sijoitettu Teslaan. Äyräksen sijoitusstrategia sotii kaikkia perinteisiä neuvoja vastaan. Eräs yleisimmistä sijoitusneuvoista nimittäin on, että salkkua kannattaa hajauttaa eri osakkeisiin riskien pienentämiseksi.

Tammikuussa 2021 Äyräs kertoi sijoittaneensa Teslaan miljoonia euroja, ja omistusten arvo oli ehtinyt moninkertaistua.

Vuoden 2021 alussa Teslan markkina-arvo nousi ensimmäistä kertaa yli 800 miljardiin dollariin. Nyt keskiviikkona markkina-arvo on noin 340 miljardia dollaria.

HS tiedusteli Äyräkseltä hänen myyntipäätöksensä taustoja. Äyräs vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Äyräs toteaa, että Teslan autojen kysyntä muuttui rajusti viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tarjonta ylitti kysynnän, hintoihin tehtiin alennuksia ja katteet pienenevät, mikä saattaa hidastaa yhtiön kasvua. Osuutensa on myös Teslan toimitusjohtajalla Elon Muskilla.

”Tästä johtuen arvostuskertoimet ja niiden mukana Teslan kurssi [laskevat]. Syynä kysynnän jyrkkään laskuun saattaa olla globaali taantuma tai sitten Muskin tekemä vahinko Teslan brändille (Teslalla ajamisesta on tullut joillekin poliittinen kannanotto, vähän kuin punainen MAGA-hattu). Epäilen, että se on sekoitus molempia. Epäilen myös, että molemmat ongelmat poistuvat aikanaan ja Teslalla on edelleen mahdollisuus maailman isoimmaksi yritykseksi”, Äyräs kirjoittaa.

Äyräs näkee Teslan edessä edelleen loistavan tulevaisuuden, vaikka kasvu voi hetkellisesti hidastua. Hän on edelleen valmis ostamaan Teslaa takaisin, kun aika on oikea.

”Tesla ei ole enää riippuvainen Muskista, ja jos Musk väistyy paikaltaan, niin Tesla on edelleen hyvässä tilanteessa, ehkä jopa paremmassa. Odotan tilaisuutta ostaa osaketta taas tulevaisuudessa. Haluaisin nähdä joko osakkeen hinnan alempana tai muutoksen Teslan fundamenteissa tai maailman talousnäkymissä ennen sitä.”

Äyräs ei avaa euromääriä, joita hän on sijoittanut ja potentiaalisesti menettänyt tai tienannut Teslan osakekaupoilla. Keskiviikkona hän kertoo myyneensä viimeiset osakkeensa 125–190 dollarin hintaan. Tammikuussa 2021 hän kertoi ostaneensa osakkeita hintavälillä 420–1 377 dollaria. Tästä ei voi päätellä hänen tekemiään voittoja tai tappioita.

Tiistaina Teslan osake päätyi 108 dollariin.

”Jälkiviisaana voi sanoa, että oli iso virhe olla myymättä 400:ssa”, Äyräs totesi twiitissään.

Kaksi vuotta sitten Äyräs kertoi, että iso tekijä hänen Tesla-uskonsa taustalla on miljardööri Elon Musk, jota monet ovat pitäneet nerona ja visionäärinä. Muskin tekemän Twitter-yritysoston jälkeen useat ovat saattaneet muuttaa mieltään.

Äyräksen mielipide Muskista on nyt kahtiajakoinen.

”Pidin Elon Muskia ennen ja edelleen nykyaikamme suurimpana keksijänerona, jonka panos ihmiskunnan hyväksi on isompi kun ehkä kenenkään muun tällä vuosisadalla. Musk on mullistanut avaruuslentämisen ja sähköautot. Ukrainassa muuten Space X:n Starlink on elintärkeä.”

Äyräs kuitenkin toteaa, että Muskin suuret puheet Teslan menestyksestä pettivät sijoittajat. Tesla ei saavuttanut alkuperäistä toimitustavoitettaan vuodelle 2022.

Tesla oli asettanut tavoitteekseen toimittaa vähintään 50 prosenttia enemmän ajoneuvoja kuin edellisenä vuonna. Tesla kertoi maanantaina toimittaneensa viime vuonna noin 1,31 miljoonaa ajoneuvoa. Määrä on noin 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

”Toisaalta pidän Muskia nyt myös epärehellisenä ja itsekkäänä. Mies myi omat osakkeet pois samalla kun antoi sijoittajien ymmärtää kaiken olevan hyvin”, Äyräs kirjoittaa.

Kolmannesta vuosineljänneksestä kertoessaan Musk vakuutti loppuvuoden olevan mahtava ja että Teslasta voi tulla maailman arvokkain yhtiö.

”Hetki sen jälkeen Musk myi miljardeilla osaketta omien sanojensa mukaan ”to get dry powder" ja Q4:stä [neljännestä vuosineljänneksestä] tuli katastrofi.”

26-vuotias Äyräs kertoo olevansa toistaiseksi eläköitynyt pokerista. Hänen suurin intohimonsa on tällä hetkellä osakemarkkinat.

”Treidaaminen on mennyt aika hyvin, joten sitä voi kai pitää mun ammattina toistaiseksi”, Äyräs kirjoittaa.

Verottajan tietojen mukaan Äyräs tienasi toissa vuonna kaikkiaan 1,7 miljoonaa euroa. Tulot olivat kokonaisuudessaan pääomatuloja.