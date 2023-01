Toyotan odotetusta bZ4x-sähköautosta paljastuu valvontajärjestelmä, joka häiritsee ajamista.

Toyotan bZ4X on odotettu auto. Suomalaiset ovat Toyota-kansaa, mutta uudesta sähköautosta valkenee kiusallinen bugi.

"Piip!”

”Piip! Istu pystyssä. Kuljettajan kasvoja ei tunnistettu.”

”Piip! Kuljettajan tarkkailuhälytys peruutettu.”

Useissa nykyautoissa on kuljettajaa tarkkaileva järjestelmä, joka seuraa kasvojen liikkeitä kameralla. Se varoittaa äänimerkillä ja mittaristoon tulevalla tekstillä, kun auto on sitä mieltä, että kuski ei kiinnitä tarpeeksi huomiota tiehen.

Systeemi tunnetaan myös kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmänä. Sen tarkoitus on hyvä: auto yrittää tekoälyn avulla arvailla, milloin kuski saattaa olla ehkä esimerkiksi nukahtamassa.

Ehkä kuljettajan katse ei seuraa tietä tarpeeksi tarkasti, tai pää nuokkuu. Siis auton mielestä.

Japanilaiset autonvalmistajat ovat kehittäneet järjestelmää varsin pitkälle. Joissakin uusissa Subaruissa ja varsinkin uudessa Toyota bZ4x-sähköautossa järjestelmä varoittaa jo varsin hetkellisestä pään sivuttaisliikkeestä, esimerkiksi jos kuski haluaa säätää ilmastoinnin lämpötilaa kesken ajon.

Moni meistä haluaa. Vaihtelevissa ajo-olosuhteissa voi näkyvyyden kannalta olla myös tärkeää kytkeä tuulilasin lämmitys päälle.

Kuljettajan kasvoja ei tunnistettu, julistaa Toyota.

Toyotan uutta bZ4X-sähköautoa on odotettu pitkään. Sille on asetettu isot lupaukset ja odotukset.

Toyotassa tuulilasin lämmitys vaatii pään kääntämistä hetkeksi kohti keskikonsolia, jossa ilmastoinnin säädöt sijaitsevat.

"Piip! Kuljettajan tarkkaamattomuus havaittu. Katso eteenpäin"

Auton kuljettajanvalvontajärjestelmä on autossa viritetty niin aggressiiviseksi, että se päin vastoin häiritsee ajamista kuin lisää turvallisuutta.

Toyota valittaa ja piipittää, vaikka hiljaisessa risteyksessä kuski katselisi ympärilleen, kuten kuuluukin.

Toyotan PR-päällikkö Pekka Karvinen on itse havainnut saman erikoisuuden.

"Se saattaa jäädä herjaamaan, vaikka järjestelmä olisi kytketty pois päältä".

Näin tosiaan tapahtuu. Kuskivahdin saa kytkettyä mittariston valikosta pysyvästi pois, mutta silti auto piipittelee itsekseen miten sattuu.

"Kuljettajan valvonta ei käytettävissä. Katso omistajan opas", ilmoittaa auto, kun ajelen tasaista vauhtia maantiellä kädet oikeaoppisesti ratissa ja katse tiessä.

Näin siis, kun järjestelmä on kytketty pois päältä.

Pahimmillaan järjestelmä antoi saman varoituksen kymmenen kertaa peräkkäin ilman mitään ilmeistä syytä.

Ilmiö on niin outo, että on vaikea kuvitella sen olevan tarkoituksella suunniteltu. Ehkä kyseessä on jokin ohjelmistovika?

"Bugiksi minäkin sen miellän", Toyotan Karvinen sanoo.

Maahantuoja odottelee parhaillaan Japanista vastauksia useisiin huolenaiheisiin, joita omistajat ovat autosta esittäneet. Niitä saataneen tällä viikolla.

"Sanotaanko näin, että tänä vuonna joululahjojen toivelista ei mennyt joulupukille, vaan pääkonttoriin Japaniin", Karvinen sanoo.

Laajempi artikkeli Toyotan uudesta bZ4x-autosta julkaistaan lähiaikoina HS.fi:ssä.

