Yhdysvaltalaisen Silvergaten osakekurssi putosi torstaina noin 50 prosenttia. Silvergate on ollut yksi keskeisistä kytköksistä pankkimaailman ja kryptomarkkinoiden välillä.

Kryptomarkkinoihin kytkeytynyt yhdysvaltalainen Silvergate-pankki kertoi torstaina alustavia tietoja taloustilanteestaan.

Pankin asiakkaat nostivat pankista yli kahdeksan miljardia dollaria vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana. Talletuspaon seurauksena pankki joutui myymään sijoituksiaan miljardien dollarien edestä ja kirjasi näistä sijoituksista yli 700 miljoonan dollarin tappiot. Yksi euro vastaa noin 1,05 dollaria.

Lisäksi pankki kertoi, että osa sen merkittävistä asiakkaista oli hakeutunut konkurssiin vuoden lopulla. Silvergate aikoo irtisanoa noin 200 työntekijää eli 40 prosenttia työvoimastaan.

Wall Streetille listautuneen Silvergaten osakekurssi lähti tiedotteen jälkeen jyrkkään, noin 50 prosentin laskuun. Pankin markkina-arvo oli torstain pörssikurssilla laskettuna noin 700 miljoonaa dollaria.

Silvergaten syöksy pörssissä ei näykynyt juuri kryptomarkkinoilla. Tunnetuimman kryptovaluutan bitcoinin kurssi oli liki eilisiä lukemiaan, vajaassa 17 000 dollarissa.

Suuri osa pankeista on suhtautunut varauksella kryptovaluuttoihin ja niitä tarjoaviin palveluihin. Tämän seurauksena monien kryptovaluuttapalveluiden on ollut vaikea löytää pankkikumppaneita ja järjestää rahaliikennettään perinteisessä rahoitusjärjestelmässä, vaikka kryptoala on kasvanut viime vuosina nopeasti ja siirreltävät varallisuuserät on laskettu usein miljardeissa euroissa.

Silvergate on ollut pankkialan poikkeus: sillä on pankkitoimilupa Yhdysvalloissa, mutta on ottanut siitä huolimatta asiakkaikseen lukuisia kryptopalveluita. Siten Silvergatesta on muodostunut parin viime vuoden aikana yksi keskeisistä kytköksistä kryptovaluuttapalveluiden ja perinteisen rahoitusmaailman välillä.

Pankki kasvoi kohisten viime vuosina kryptomarkkinoiden noususuhdanteessa. Suopea suhtautuminen kryptopalveluihin näyttä kuitenkin kostautuneen viime vuoden lopulla. Silvergaten osakekurssi on tippunut yli 90 prosenttia vuoden 2021 huippulukemista. Pankki vakuutti torstaina, että sillä olisi tarpeeksi pääomaa jatkaakseen toimintaansa.

Kryptomarkkinat ajautuivat viime vuonna sekasortoiseen tilanteeseen, kun erinäisten kryptosijoitusten kurssit tippuivat jyrkästi ja lukuisista kryptoyhtiöistä paljastui väärinkäytöksiä. Esimerkiksi Bahamalta käsin toiminut FTX-kryptopörssi ajautui marraskuussa velkasaneeraukseen ja yhtiötä epäillään vakavista väärinkäytöksistä.

FTX:n perustajajäsenet käyttivät tiettävästi juuri Silvergate-pankin palveluita rahaliikenteensä pyörittämiseen.

”Kryptoala on kokenut perustavanlaatuisen muutoksen, kun liiallinen velanotto on johtanut useisiin merkittäviin konkursseihin. Tämän seurauksena koko toimialaan on iskenyt vakava luottamuspula”, Silvergate totesi tiedotteessa torstaina.