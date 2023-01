Pohjainflaatio kuitenkin kiihtyi edelleen, mikä lisää keskuspankin paineita kiristää rahapolitiikkaa.

Energian kallistumisen on yksi keskeinen syy voimakkaaseen inflaatioon.

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio hidastu euroalueella selvästi joulukuussa. Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotietojen mukaan inflaatio oli 9,2 prosenttia, kun se marraskuussa oli 10,1 prosenttia.

Energia kallistui joulukuussa 25,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, jalostamattomat elintarvikkeet 12,0 prosenttia, teollisuustuotteet 6,4 prosenttia ja palvelut 4,4 prosenttia.

Ekonomistien tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio sen sijaan kiihtyi 6,9 prosenttiin, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin marraskuussa. Pohjainflaatio on tärkeä mittari siksi, että siitä poistettu herkästi muuttuvien energian ja elintarvikkeiden vaikutus kuluttajahintoihin.

Pohjainflaation kiihtyminen on merkki siitä, että inflaatio on laaja-alaista, mikä lisää keskuspankin paineita kiristää rahapolitiikkaa.

”Inflaation huomattava hidastuminen johtuu pääasiasiassa energian kallistuminen vaimenemisesta. Pohjainflaation kiihtyminen on puolestaan huolestuttavaa. Sen takia Euroopan keskuspankin on kiristettävä rahapolitiikkaa tänä vuonna niin kuin se on jo ilmoittanut. Uskoisin, että tänä vuonna keskuspankki nostaa ohjauskorkoja ainakin kaksi kertaa 0,50 prosenttiyksikköä”, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Päivi Puonti.

Suomessa inflaatiovauhti oli joulukuussa Eurostatin ennakkotietojen mukaan 8,9 prosenttia. Marraskuussa se oli 9,1 prosenttia. Euroalueen suurimmista kansantalouksista inflaatio oli Saksassa 9,6 prosenttia, Ranskassa 6,7 prosenttia, Italiassa 12,3 prosenttia ja Espanjassa 5,6 prosenttia.

Euroopan keskuspankki aikoo tänä vuonna jatkaa rahapolitiikan kiristämistä hidastaakseen inflaatiota. Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaation pitäisi olla kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä.

Inflaation keskeisiä syitä ovat kansainväliset tarjontahäiriöt ja liian suuri kysyntä. Rahapolitiikkaa kiristämällä keskuspankki yrittää saada tarjonnan ja kysynnän paremmin tasapainoon, jolloin inflaatio hidastuu.

”Vaikuttaa siltä, että alkuvuonna pohjainflaatio pysyy vielä voimakkaana, vaikka kokonaisinflaatio hidastuu. Energian kallistumisen voimakkain vaihe on luultavasti ohitse, mikä hiljentää kokonaisinflaatiota. Energian veronkevennykset ja hintatuet todennäköisesti lisäävät pohjainflaation sitkeyteen”, sanoo toimistopäällikkö Markku Lehmus Suomen Pankista.

Keskuspankki aloitti rahapolitiikan kiristämisen heinäkuussa, jolloin se nosti ohjauskorkoja 0,50 prosenttiyksikköä.

Syyskuussa ja lokakuussa se turvautui poikkeuksellisen suuriin 0,75 prosenttiyksikön koronnostoihin. Joulukuussa ohjauskorkoja nostettiin taas 0,50 prosenttiyksikköä.

Poikkeuksellisen ripeän inflaation takia palkansaajien reaalitulot supistuvat ja yritysten kustannukset kasvavat.