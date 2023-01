Tesla kertoi laskevansa autojensa hintoja Kiinassa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Australiassa.

Sähköautoyhtiö Teslan jo ennestään synkkä viikko näyttää saavan uuden ripauksen mustaa väriä perjantaina.

Yhtiö laski autojensa hintaa Kiinassa toista kertaa kolmen kuukauden sisään. Uutistoimisto Reutersin mukaan Teslan hintojen lasku ennakoi hintasodan kiihtyvän entisestään. Kiina on maailman suurin automarkkina. Asiantuntijat ennakoivat autojen myynnin kutistuvan Kiinassa tänä vuonna.

Tesla laski Model Y- ja Model 3 -mallien hintoja myös Japanissa, Etelä-Koreassa ja Australiassa. Kyseiset mallit ovat Teslan suosituimpia sähköautoja.

Reutersin mukaan hintojen laskun tarkoitus on kiihdyttää kysyntää yhtiön Shanghaissa sijaitsevan tuotantolinjan tuottamille autoille.

Sijoittajat ottivat uutiset tyrmistyneinä vastaan.

Teslan osakekurssi painui runsaat 30 minuuttia kaupankäynnin alun jälkeen noin 4 prosentin vauhtia. Kello 17 yhtiön osake maksoi 105,6 dollaria.

Osake ehti käydä pörssiavauksen jälkeen jopa 7,5 prosentin pudotuksessa, mutta luisu näytti rauhoittuneen hieman kello 17 mennessä.

Teslan osake on halventunut pelkästään tällä viikolla yli 14 prosenttia. Marraskuun 2021 huipustaan osakekurssi on rysähtänyt 74 prosenttia. Samalla yhtiön markkina-arvosta on kadonnut tietopalvelu Refinitivin mukaan yli 910 miljardia dollaria.

Maanantaina Tesla julkaisi tiedot loka-joulukuun myyntimääristään. Määrät jäivät sijoittajien odotuksista ja Teslan osakekurssi putosi tiistaina yli 12 prosenttia.

Kyse on yhtiön suurimmasta päiväpudotuksesta yli kahteen vuoteen. 2020-luvulla Teslan suurin päiväsyöksy nähtiin syyskuussa 2020, jolloin yhtiön osake halpeni päivässä yli 21 prosenttia.