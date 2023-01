The Guardian: Roman Abramovitš siirsi miljardejaan lapsilleen juuri ennen sotaa

Oligarkki Roman Abramovitšin omaisuutta hallinnoivia miljardirahastoja on siirretty pohatan lapsien nimiin. Tiedot perustuvat brittilehti The Guardianin haltuunsa saamiin asiakirjoihin.

Venäläis-israelilaisen liikemiehen Roman Abramovitšin miljardiomaisuutta on järjestelty isossa mittakaavassa uudelleen vain vähän ennen Venäjän helmikuista hyökkäystä Ukrainaan, kertoo brittimedia The Guardian.

Omaisuussiirtojen takana on mahdollisesti ollut pelko pakotteiden vaikutuksesta. Abramovitš on Britannian ja Euroopan unionin sanktioima, koska hänet yhdistetään Venäjää johtavan Vladimir Putinin lähipiiriin.

Tiedot perustuvat dokumentteihin, jotka brittimedia kertoo saaneensa nimettömältä lähteeltä.

Takana on The Guardianin mukaan tietomurto, joka on tehty Abramovitšin rahastoja hallinnoineen kyproslaisen tahon järjestelmiin.

Hakkeroidut tiedostot yhdistävät Abramovitšin vähintään kymmeneen Kyproksella sekä Jerseyn saarella toimineeseen rahastoon. Nyt näiden rahastojen hallintaoikeus on siirtynyt joko kokonaan tai enemmistöosuuden verran Abramovitšin lapsille.

The Guardianin mukaan omaisuutta olisi siirretty oligarkin lasten hallintaan vähintään neljän miljardin punnan eli noin 4,5 miljardin euron arvosta juuri ennen Putinin määräämää hyökkäystä.

56-vuotiaalla Abramovitšilla on seitsemän lasta, joista nuorin on yhdeksänvuotias.

Tiedostoista käy ilmi, miten Abramovitš on vuosikymmenien ajan siirtänyt omaisuuttaan veroparatiiseihin.

Tiedostoista voi myös saada viitteitä elämäntavasta, jota Abramovitš lähipiireineen on viime vuosina viettänyt. Ostoksiin kuuluvat muun muassa Boeing 787 Dreamliner -lentokone, useita helikoptereita sekä poptähti Princen yksityisesiintyminen Karibian meren alueella.

Loistojahti Eclipse valokuvattiin maaliskuussa Turkissa Marmarisin satamassa.

Abramovitšin äveriääseen arkeen on liitetty myös maailman suurimpiin huvialuksiin kuuluva Eclipse-niminen jahti, jossa on yhdeksän kantta ja kaksi kopterikenttää ja jolla on pituutta yli 160 metriä.

The Guardianin haltuunsa saamien tietojen mukaan aluksen todellinen omistaja on Europe Trust -rahasto, joka helmikuuhun saakka hallinnoi Roman Abramovitšin omaisuutta. Pelkästään Europa Trustin omaisuuden kokonaisarvoksi lasketaan 2,6 miljardia puntaa eli noin kolme miljardia euroa.

The Guardianin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan on epäselvää, millainen vaikutus omaisuusjärjestelyllä on tosiasiassa ollut Abramovitšia vastaan asetettujen sanktioiden toimeenpanossa.

Lehden mukaan on todennäköistä, että pakotteiden toimeenpano on vaikeutunut omaisuuden siirron vuoksi. Lehti myös arvelee, että omaisuuden siirto nostaa esiin kysymyksen siitä, pitäisikö sanktioiden ulottua myös oligarkin lapsiin.

Marraskuussa kerrottiin, että aiemmin Lontoossa viihtynyt ja siellä myös jalkapalloseura Chelsean omistanut Abramovitš olisi muuttanut asumaan Turkkiin.