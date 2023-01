Monille opintolainaa nostaneille korkojen nopea nousu on ollut yllätys ja järkytys, ilmenee Helsingin Sanomien kyselystä.

HS kertoi aiemmin tammikuussa tapauksesta, jossa OP-ryhmältä nostetun opintolainan velka nousi 31. joulukuuta 3,791 prosenttiin aiemmasta 0,002 prosentista.

Korot ovat kuitenkin nousseet yleisesti pankista riippumatta. Suuri osa opintolainoista on sidottu 12 kuukauden euriboriin, joka nousi nopeasti viime vuonna. Nyt korko on jo yli 3,3 prosenttia.

Jutun yhteydessä HS kysyi lukijoilta, miten korkojen nousu näkyy opintolainaa nostaneiden kukkarossa. Kymmenet vastaajat kertoivat korkojensa ja kulujensa nousseen kerralla roimasti. Jutussa on käytetty sitaatteja ja esimerkkejä vain tapauksista, joista kertoneiden henkilöys on toimituksen tiedossa.

Vastauksista käy ilmi, että osa opintojensa aikana lainaa nostaneista ei ole lainkaan varautunut korkojen nousuun siinä määrin kuin se on nyt toteutunut.

Opintolainasta on yleisesti puhuttu halpana lainana ja sitä on jopa pidetty ”käytännössä ilmaisena”. Osa HS:n kyselyyn vastanneista ehdottaakin opintolainaan jonkinlaista korkokattoa. Jo nyt opintolainaan liittyy helpotuksia, joita ei muissa lainoissa ole.

Osa vastaajista kertoo pärjäävänsä taloudellisesti, vaikka korot nousevat. Vastaajien joukossa on kuitenkin enemmän niitä, joita korkojen nousu jännittää tai joiden täytyy tehdä muutoksia omaan kulutukseen korkojen nousun vuoksi.

”Aloin maksaa syksyllä opintolainaani pois. Erä on 145 euroa kuukaudessa. Korkoa siihen on tullut 50 euroa lisää. Eli maksan 200 euroa kuukaudessa korkojen kera. Työttömänä olen erittäin vaikeassa tilanteessa edes maksamaan lainaa pois ylipäätään. Korko on niin suuri, että silläkin itsessään lyhentäisi opintolainaa hurjasti.” Nainen, 30.