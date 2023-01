Halvin tarjolla oleva määräaikainen sähkösopimus on nyt kilowattituntia kohden 7,4 senttiä halvempi kuin joulukuun puolivälissä. Suomeen luvataan tälle viikolle hyvää energiasäätä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tällä viikolla Suomen energiasää on hyvä tai erittäin hyvä, eli tuulinen ja lauhtuva.

Pörssisähkö on alkuviikosta verrattain edullista. Maanantaina pörssisähkö on maksanut arvonlisäveroineen 8,4 senttiä kilowattitunnilta, ja tiistaina hinta on 12,6 senttiä kilowattitunnilta.

Kuluvan vuoden alun keskimääräinen päivähinta on ollut tiistai mukaan luettuna 9,9 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta on yli neljänneksen halvempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna ilman arvonlisäveroalennuksen vaikutusta.

Joulukuussa pörssisähkön keskihinta oli 27,1 senttiä kilowattitunnilta.

Alkuviikosta pörssisähkö on halpaa myös verrattuna tarjolla oleviin määräaikaisiin sähkösopimuksiin, vaikka niidenkin hinnat ovat tulleet alaspäin.

Tällä hetkellä edullisin tarjolla oleva määräaikainen sopimus on Fortumin tarjous, jonka hinta on 17,8 senttiä kilowattitunnilta. Sopimus on kaksivuotinen.

Toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset ovat edelleen tyyriitä. Energiaviraston hintavertailupalvelun edullisin toistaiseksi voimassa oleva sopimustarjous on 39,6 senttiä kilowattitunnilta.

Markkinoilla on myös uudenlaisia sopimustyyppejä, jotka ovat yhdistelmä kiinteähintaista sopimusta ja kulutuksen ajoitukseen perustuvaa pörssisähköä. Tällaisia joustavia sopimuksia tarjoaa ainakin Helen, Fortum ja Väre.

HS laski joulukuussa, kuinka Helenin uudentyyppisessä sopimuksessa hinta muodostuu.

Edullisempien sähkön hintojen taustalla ovat lauhat säät. Myös Olkiluoto 3 -reaktori on tuottanut viime päivinä sähköä koekäytön aikana, tosin voimalan tuotannon on määrä painua tiistaina nollaan liki kuukaudeksi.

Ilmatieteen laitoksen energiasääennuste ennakoi maanantaina hyvää tai erittäin hyvää energiasäätä koko viikolle.

”Sää on verrattain tuulista sekä lauhtuu viikon aikana suojan puolelle suuressa osassa maata”, Ilmatieteen laitos kirjoittaa twiitissään.