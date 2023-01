Caverion näytti jo päätyvän pääomasijoittaja Bainin johtamalle sijoittajaryhmälle, mutta Triton teki kilpailevan tarjouksen viime hetkellä. Mikael Aro vakuuttaa, että Tritonin tavoitteena on kasvattaa eikä pilkkoa Caverionia.

Mikael Aro tuli tunnetuksi VR:n toimitusjohtajana vuosina 2009–2016. Kuusi viime vuotta hän on työskennellyt pääomasijoittaja Tritonille.

Pääomasijoittaja Triton tekee ostotarjouksen talotekniikkayhtiö Caverionista. Triton tarjoaa Caverionin osakkeista kahdeksan euron hintaa osaketta kohden. Ostotarjouksessa Caverionin arvo nousee noin 1,1 miljardiin euroon.

Triton nokittaa ostotarjouksellaan yhdysvaltalaisen pääomasijoittajan Bainin aiemmin tekemän tarjouksen. Bainin johtama sijoittajaryhmä teki ostotarjouksen Caverionista marraskuussa. Bain tarjosi Caverionin osakkeesta seitsemän euroa kappaleelta.

Uusi ostotarjous tuli viime hetkellä. Bainin ostotarjouksen oli määrä päättyä torstaina 12. tammikuuta.

Tritonin tarjous tuli markkinoille yllätyksenä. Caverionin osakekurssi päätyi vielä tiistaina Helsingin pörssissä 6,93 euroon, eli hieman alle Bainin tarjouksen.

Uusi tarjous keikautti pelitilanteen uusiksi. Nyt kaksi suurta pääomasijoittajaa havittelee Caverionia salkkuunsa, ja on mahdollista, että Caverionista nähdään vielä uusiakin tarjouksia. Caverionin osakekurssi nousi tiistaina uuden tarjouksen jälkeen hieman yli kahdeksaan euroon.

Tritonin ostotarjous on yllättävä myös sen vuoksi, että Bain teki marraskuussa tarjouksensa yhteistyössä Caverionin suurimpien omistajien kanssa. Caverionin tämänhetkiset suuromistajat eli Antti Herlinin ja Ehrnroothin suvun sijoitusyhtiöt sopivat pysyvänsä Caverionin omistajina yhdessä Bainin rahaston kanssa.

Triton puolestaan teki tarjouksensa yksin ilman Caverionin pääomistajien tukea.

Triton kertoo neuvotelleensa aiemmin Caverionin hallituksen kanssa, mutta neuvottelut kariutuivat Bainin tekemän ostotarjouksen ehtoihin ja ”tiedonsaannin puutteisiin”. Nyt julkistettu ostotarjous avaa neuvotteluyhteyden toden teolla. Todennäköisesti Triton aloittaa keskustelut hallituksen lisäksi myös Caverionin merkittävien omistajien kanssa.

Caverion lähetti niukkasanaisen tiedotteen pian Tritonin ostotarjouksen jälkeen. Tiedotteessa Caverionin hallitus kertoi arvioivansa uutta tarjousta.

”Odotamme keskusteluja Caverionin hallituksen kanssa”, Tritonin neuvonantaja Mikael Aro sanoo.

Triton teki tiistain tiedotustilaisuudessa kaikkensa vakuuttaakseen Caverionin omistajat. Tarjousta varten perustetun kotisivun nimi on superior-offer.com. Superior offer tarkoittaa suomeksi ylivoimaista tarjousta. Tritonin tiistaina julkistama tarjous on 14 prosenttia Bainin aiempaa tarjousta korkeampi.

”Caverionilla on hyvä ja selkeä strategia, mutta näemme yhtiössä vielä paljon enemmänkin potentiaalia. Kasvumahdollisuuksia on esimerkiksi rakennusten energiatehokkuudessa ja rakennusten digitalisaatiossa. Myös Caverionin perusbisnes urakoinnissa on hyvin vahvaa”, Aro kertoo.

Aron mukaan Tritonin tavoitteena ei ole pilkkoa ja myydä Caverionia pienempinä palasina.

”Sellaista suunnitelmaa ei ole. Päinvastoin, haemme Caverionille kasvua.”

Triton arvioi ostotarjouksensa päättyvän huhtikuussa ja uskoo sen toteutuvan todennäköisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Triton sijoittaa pääasiassa pohjoiseurooppalaisiin keskisuuriin yrityksiin. Suomessa Triton tuli tunnetuksi terveysyhtiö Mehiläisen omistajana vuosina 2010–2018 ja Suomen Lähikaupan omistajana vuosina 2013–2016. Tällä hetkellä Triton omistaa muun muassa terveysyhtiö Esperi Caren, jonka se osti viime vuonna.

Tritonilla ja Caverionilla on aiempaa yhteistä historiaa. Tritonin rahasto oli merkittävä osakkeenomistaja Caverionissa vuosina 2016–2020. Tällä kertaa Triton ei halua jäädä vähemmistöomistajaksi pörssiyhtiöön, vaan tavoittelee itselleen koko Caverionia.

”Se muutos ja kasvu, jota tavoittelemme, onnistuu paremmin pörssin ulkopuolella kuin pörssissä. Esimerkiksi yrityskauppojen tekeminen on pörssiyhtiölle usein vaivalloista.”

Caverion irtautui aiemmasta emoyhtiöstään YIT:stä omaksi pörssiyhtiökseen vuonna 2013. Caverionin kymmenvuotinen pörssihistoria on ollut täynnä vastoinkäymisiä ja yhtiön osakekurssin kehitys on jäänyt vaatimattomaksi.

”Caverionin juuret ovat rakennusyhtiössä, ja rakennusyhtiön toiminta on aivan erilaista kuin palveluyhtiön, joka auttaa rakennusten omistajia läpi rakennuksen elinkaaren. Tällainen muutos voi viedä aikaa”, Aro sanoo.

Caverion on monella tapaa malliesimerkki yhtiöstä, joka kiinnostaa pääomasijoittajia. Caverionin liiketoiminta on verrattain yksinkertaista, mutta yhtiö on tuottanut sijoittajille pettymyksiä jo vuosien ajan. Yhtiön arvoa voi nostaa nykyisestä selvästi, jos tuloskehitys saadaan paremmalle tolalle.

”Caverionin tulos ei ole ollut viime aikoina lähelläkään potentiaaliaan”, analyysiyhtiö Inderes kirjoitti marraskuussa ensimmäisen ostotarjouksen jälkeen.

Caverionin suurin osakkeenomistaja noin 15 prosentin omistusosuudella on Antti Herlin. Herlin on Helsingin Sanomia julkaisevan Sanoma Oyj:n toiseksi suurin omistaja.