Venäjän elokuvateatterit ovat vajonneet kriisiin. Sodan seurauksena Hollywood-elokuvia ei maassa esitetä, ja yleisömäärä on valahtanut kolmannekseen. Lääkkeeksi ongelmiin on keksitty piratismi sekä Venäjää myönteisessä valossa esittävä patrioottinen viihde.

Avatar: The Way of Water on elokuvateattereiden vetonaula kaikkialla maailmassa, myös Venäjällä.

Kun kaksi kolmesta asiakkaasta katoaa, mitä tekee yrittäjä? Keksiikö hän uusia tulomalleja, toivooko hän valtiota apuun tai turvautuuko hän hämäräpuuhiin?

Näin toimii moni elokuvateatteri sotaa käyvällä Venäjällä.

Maan kinot ovat ajautuneet Venäjällä kriisiin, jopa historiansa pahimpaan. Moni teatteri on sulkenut ovensa, toiset toimivat puoliteholla. Piratismi rehottaa.

Syynä on sota.

Hollywood-studiot, kuten Disney, Paramount, Sony ja Warner, lähtivät maasta Venäjän helmikuisen hyökkäyksen jälkeen. Samalla lähtivät vetonaulat, joilla houkutella katsojia ja tehdä tulosta.

Venäjällä oli totuttu katsomaan Hollywood-viihdettä kuten muuallakin. Uutistoimisto Interfaxin mukaan viime vuonna lipunostajia oli enää 83 miljoonaa, kun niitä oli vuonna 2019 vielä 220 miljoonaa.

Nyt venäläinen yleisö näkee venäläisiä elokuvia, joitakin ulkomaisia tuotantoja sekä uusintoja.

Vastikään Vladimir Putin määräsi elokuvateatterit esittämään dokumenttia erikoisoperaatiosta eli sodasta, jota Venäjä käy Ukrainassa. Vesti-sivuston mukaan elokuva todennäköisesti varoittaa ”uusnatseista” ja ”fasistisesta ideologiasta”.

Venäjän elokuvan tilaa kuvaa hyvin se, että vuodenvaihteessa kärkikymmenikköön nousi venäläistuotanto Tšeburaška.

Satuelokuva on esimerkki Venäjän halusta tuottaa itse suuren luokan elokuvia ja päihittää Hollywood. Se on lyhyessä ajassa tuonut lipputuloja noin kolme miljardia ruplaa eli noin 42 miljoonaa euroa.

Suosiota selittää, että isokorvainen Tšeburaškan hahmo on venäläisille tuttu, lastenkirjailija Eduard Uspenskin luomus, joka tunnetaan Suomessakin krokotiili Genan kaveri Muksiksena.

Tšeburaška on Venäjän katsotuin elokuva tällä hetkellä.

On myös toinen syy. Kilpailijat puuttuvat.

Tšeburaška tuli ensi-iltaan vuodenvaihteessa. Teattereita oli isänmaallisessa hengessä ohjeistettu, ettei Avataria tai muita Hollywood-elokuvia pidä tuoda ensi-iltaan samaan aikaan. Venäläisen elokuvan haluttiin loistavan.

Eikö Hollywood siis olekaan lähtenyt Venäjältä?

Kyllä on, mutta isoja Hollywood-elokuvia, kuten Batmania, Top Gun: Maverickia ja nyt Avatar: The Way of Wateria, on esitetty siitä huolimatta Venäjällä – mutta luvatta.

James Cameronin ohjaamaa Avataria esitetään parhaillaan laajasti Venäjällä, muun muassa Moskovan alueen teattereissa.

Piratismista on tullut sodan ja rajojen sulkeutumisen vuoksi Venäjällä vakiintunut ilmiö, mutta sen laajuudesta ei ole tarkkaa tietoa.

”Piratismia on vaikea hyväksyä, mutta teattereita ei pidä myöskään tuomita siitä”, totesi Venäjän elokuvateattereita edustava Roman Isajev hiljattain.

Isajevin mukaansa piratismi on ollut pelastusrengas, jota ilman venäläiset teatterit eivät olisi selvinneet. Hänen mukaansa venäläiset kinot lähtivät ”harmaalle alueelle tilanteen pakottamina”.

Elokuvien luvattomia kopioita on esitetty Venäjällä uusilla nimillä. Luvattomia näytöksiä on myös järjestetty siten, että yksityishenkilöt vuokraavat salin teatterista. Lehtitietojen mukaan asiakas on myös voinut ostaa lipun venäläiseen lyhytelokuvaan ja nähnyt samassa näytöksessä Avatarin.

Moskovalaisen radiokanavan mukaan elokuvien dcp-digikopiot päätyisivät Venäjälle mahdollisesti Kazakstanin kautta.

HS kysyi Avatarin Venäjän-näytöksistä elokuvayhtiö Disneyltä, joka on elokuvan oikeuksien haltija. Yhtiöltä ei haluttu asiaa kommentoida.

Hiljaa oli myös Paramount, jolle HS esitti saman pyynnön. Paramountin elokuviin kuuluu muun muassa viimevuotinen Top Gun: Maverick, jota sitäkin esitettiin Venäjällä.

Venäjällä on esitetty sodan aikana satoja läntisiä elokuvia myös luvan kanssa. Usein ne ovat olleet ranskalaisia, mutta vastikään Venäjällä tuli valkokankaille ruotsalainen Cannes-voittaja Triangle of Sadness.

Elokuvan ruotsalaisesta tuotantoyhtiöstä kerrotaan HS:lle, että sopimus elokuvan levittämisestä tehtiin jo vuonna 2020. ”Elokuva on tullut ensi-iltaan myös Ukrainassa”, yhtiöstä muistutetaan.

Piratismilla on ollut Venäjällä viranomaisten ainakin hiljainen hyväksyntä. Senaattori Andrei Kutepov on esimerkiksi todennut maansa teattereita tukien, että Hollywood-elokuvien esittämättä jättäminen on rikkonut venäläisten oikeuksia.

Venäjän duumassa on parhaillaan käsittelyssä laki, jossa Hollywood-elokuvien piraattiesityksistä tehtäisiin laillisia siten, että teattereiden pitäisi maksaa näytöksistä korvaus erillisille tilille, jonka tekijänoikeuksien haltija voi saada palauttaessaan toimintansa Venäjälle. Korvauksen määrästä ei ole tietoa.

Venäjällä käytössä oleva tuoreen Avatar-elokuvan juliste.

Edes Tšeburaška tai piraatti-Avatar ei näytä kuitenkaan pelastavan Venäjän kaikkia elokuvateattereita. Eivätkä muut vippaskonstit: tv-kanavia on esimerkiksi pyydetty esittämään reality-sarjojaan teattereissa ennen tv-ensi-iltaa, mutta huonolla menestyksellä.

Syksyllä Venäjän elokuvateatteri­liiton puheenjohtaja kertoi, että maan elokuva­teattereista 41 prosenttia olisi pannut lapun luukulle. Vuodenvaihteen jälkeen sulkemisia voi tulla lisää.

”Jos valtio ei tue, olemme menettämässä satoja saleja lisää”, teattereita edustava Roman Isajev on todennut.

Venäjän kulttuuriministeriön vastaus teattereiden ahdinkoon on panostaa entistä enemmän omaan elokuvatuotantoon, usein propagandistiseen elokuvaan.

Venäjän kulttuuriministeri Olga Ljubimova ilmoitti joulukuun lopussa, että Venäjä tarvitsee jatkossa 300 elokuvaa vuodessa. ”Näistä isoja elokuvia olisi 60”, Ljubimova totesi.

Käytännössä Venäjä on siis sulkeutumassa muulta maailmalta entisestään massiivisella viihdesuunnitelmalla. Venäjä uskoo tekevänsä megaelokuvat jatkossa itse: tavoitteen tueksi on jo käynnistetty uusi, nuorten käsikirjoittajien koulutusohjelma.

Esimakua tulevasta antaa suunnitelma elokuvata lastenkirjailija Julia Ivanovan teos, jonka nimen voi kääntää lumoojan mysteereiksi.

”Siitä tulee meidän Harry Potterimme, meidän Tarumme Sormusten herrasta”, venäläinen elokuvayhtiö on ilmoittanut.

Jotta venäläinen elokuva voi saada julkista rahoitusta, sen pitää täyttää kulttuuriministeriön määrittelemät ehdot.

Putinin hallinto on jo kieltänyt muun muassa lgbt-teemojen ja transseksuaalisuuden esittelyn kirjoissa ja mediassa yleensä, ja vuodenvaihteessa muutos koskee myös elokuvien esittämislupia.

Ministeriön yleisohjeena on, että julkista rahaa saavien elokuvan pitää ”tukea henkisiä ja moraalisia venäläisiä arvoja ja vahvistaa niitä”.

Ohjeiden suuntaviivat ovat paikoin yksityiskohtaisia.

Jatkossa venäläisten elokuvien pitää ministeriön ohjeistuksen mukaan kuvata esimerkiksi venäläisiä sankareita tai persoonallisuuksia ja popularisoida erikoisoperaatioiden osallistuvien sotilaiden sankaruutta.

Lisäksi elokuvissa pitää filmatisoida venäläisen kirjallisuuden klassikoita, korostaa opettajien työtä ja kannustaa insinööriammatteihin, näyttää Vähä-Venäjä eli Ukrainan historiallisena osana Venäjää tai kertoa Venäjästä nykyaikaisena, mahdollisuuksia tarjoavana yhteiskuntana.

Vastaavasti tulee esittää eurooppalaista rappiota.

Samaan aikaan elokuvateattereissa tiedetään, että Hollywood-viihteen kysyntä ei ole kadonnut Venäjältä mihinkään.

”Tulevaisuuden haasteisiin kuuluu se, miten katsojat koulitaan uudelleen ja siirretään venäläisen elokuvan katsojiksi”, elokuvateattereiden edustaja Roman Isajev totesi joulukuussa.