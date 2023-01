Joulukuussa sähköä kulutettiin peräti 16 prosenttia edellisvuotta vähemmän, ilmenee Energiateollisuuden sähkötilastoista. Säästö näyttää olevan varsinkin kotitalouksien ansiota.

Sähkönkulutus väheni viime vuonna selvästi verrattuna edellisvuoteen, kertovat Energiateollisuuden tuoreet sähkötilastot.

Erityisen voimakkaasti kulutus putosi joulukuussa, jolloin laskua vuoden 2021 joulukuuhun verrattuna tuli peräti 16 prosenttia.

Siitä, mistä loppuvuoden energiansäästöt tulivat, ei ole tarkkoja tietoja. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että isolta osin niistä saadaan kiittää kotitalouksien säästötoimia.

Suoraan kantaverkkoon kytketty iso prosessiteollisuus on vähentänyt kulutustaan jonkin verran, mutta paljon isompi osa sähkön säästöstä on tullut muusta kulutuksesta. Se on pääosin kotitalouksien ja jonkin verran palveluiden sähkönkulutusta, kertoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

”Näyttäisi siltä, että kotitaloudet ovat pystyneet vähentämään sähkönkäyttöä eniten”, Leskelä sanoo.

Joulukuun kulutukseen vaikutti myös se, että kuukausi oli viime vuoden joulukuuta lämpimämpi.

Fingrid on arvioinut, että sähköä säästettiin joulukuussa 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kun otetaan huomioon lämpimämmän sään vaikutus.

Käynnissä oleva energiakriisi on aiheuttanut muutoksia niin sähköntuotannossa, tuonnissa kuin kulutuksessakin.

”Viime vuosi oli hirveän monessa suhteessa hyvin poikkeuksellinen”, Energiateollisuuden Leskelä sanoo.

Euroopassa on eletty energiakriisin keskellä. Suomessa kriisi on liittynyt erityisesti sähkön hintaan.

Kaasun ja sähkön tuonti Venäjältä päättyi viime toukokuussa. Kaasun tuonnin katkeaminen vähensi dramaattisesti kaasun käyttöä paitsi sähköntuotannossa, myös lämmityksessä ja teollisuudessa.

Suomessa käytetystä sähköstä tuotiin Venäjältä vielä vuonna 2021 vajaa kymmenesosa. Nyt Venäjän-tuonti on ollut nollissa toukokuusta lähtien.

Venäläisen sähkön tuonnin loppuminen kompensoitiin viime vuonna leikkaamalla kulutusta.

Venäjän-tuonnin katkeamisen seurauksena sähköntuonti laski kokonaisuudessaan 5,3 terawattituntia 17,8 terawattitunnista 12,5 terawattituntiin.

Tuonti Pohjoismaista kasvoi 0,4 terawattituntia, ja kotimainen kulutus supistui 5,4 terawattituntia.

Tästä vuodesta näyttää olevan tulossa vuosi, jolloin energiakriisistä tullaan ulos, Jukka Leskelä ennakoi.

Suomeen ollaan saamassa paljon uutta sähköntuotantoa. Sama tapahtuu naapurissa Ruotsissa.

”Näkymän perusteella olisimme pääsemässä irti tästä poikkeuksellisen korkeasta sähkönhinnasta”, Leskelä sanoo.

Korkeitakin sähkönhintoja voidaan tosin nähdä vielä siinä vaiheessa, kun tilanne alkaa jo helpottua.

”Ei tämä kriisi ohi mene, mutta helpottaa huomattavasti”, Leskelä sanoo.

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen lasku on pysähtynyt edellisten kolmen vuoden ajaksi suunnilleen samalle tasolle. Viime vuonna sähkön hiilidioksidipäästöt olivat Suomessa 4,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, eli hieman suuremmat kuin vuonna 2020.

Kuiva kesä vähensi jonkin verran vesivoiman tuotantoa edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kokonaisuudessaan vesivoimavuosi oli normaali kahden tavanomaista paremman vesivuoden jälkeen.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto laski jonkin verran. Samoin laski myös biomassan osuus sähköntuotannossa. Puuenergialla ja turpeella tuotettiin reilut 17 prosenttia sähköstä viime vuoden aikana.

Energiateollisuus odottaa päästöjen kääntyvän tänä vuonna selvään laskuun, koska käyttöön tulee paljon uutta päästötöntä tuotantoa.

Tuuli- ja ydinvoiman tuotantoa tulee tämän vuoden aikana huomattavasti enemmän kuin viime vuonna, Jukka Leskelä toteaa.

”Se syrjäyttää niitä kalliiden hintojen aikoja, kun fossiilista energiaa on käytetty sähköntuotannossa”, hän sanoo.

Hiilen käyttö todennäköisesti vähenee viime vuodesta, hän ennakoi.

Turpeen käytön muutos on hänen mukaansa vielä jossain määrin arvoitus. Turvetta tarvitaan erityisesti lämmöntuotannossa, ja samalla sillä tuotetaan jonkin verran sähköä.

Tilastoissa näkyy, että teollisuudenaloista erityisesti metsäteollisuuden sähkönkulutus putosi viime vuonna voimakkaasti. Metsäteollisuuden sähkönkulutus väheni edellisvuodesta vajaat 12 prosenttia eli yli 2 terawattituntia.

Pääsyynä eivät kuitenkaan ole onnistuneet säästötoimet. Kulutuksen lasku johtuu pääosin UPM:n ja Paperiliiton työtaistelusta, selittää Energiateollisuuden Leskelä.

Lakko UPM:n tehtailla kesti viime kevättalvella kaikkiaan 112 päivää.

Loppuvuoden sähkönsäästötoimilla, joita ovat tehneet sekä kotitaloudet että muut yhteiskunnan toimijat, on ollut iso ja ratkaiseva merkitys siinä, että joulukuun kylmistä ja heikkotuulisista jaksoista selvittiin, Leskelä sanoo.

Hän haluaa korostaa sähkön säästämisen merkitystä myös lopputalven osalta.

”Vaikka hintataso on nyt vähän alentunut, on hyvin mahdollista, että jos tulee kylmä heikkotuulinen jakso, hinnat nousevat tosi korkealle ja sähköstä voi tulla pula”, Leskelä sanoo.