Kesätyöpaikkojen hakusesonki on juuri nyt. Asiantuntijat vinkkaavat, mille aloille haetaan runsaasti kesätyöntekijöitä ja miten voi parantaa mahdollisuuksiaan työnhaussa.

Viestittelyä Whatsappissa, kesätöiden hakemista ilman hakemuskirjettä tai cv:tä eli ansioluetteloa sekä rekrytointikampanjoita videosovellus Tiktokissa. Nuorten kesä­työntekijöiden rekrytointiin on ilmestynyt uusia ilmiöitä.

Kaikista työnhakijoista 70 prosenttia selaa työpaikkailmoituksia kännykällään, kerrotaan Duunitorista.

Erityisesti osaajapulasta kärsivillä aloilla uudenlaisia hakumenetelmiä on otettu käyttöön. Esimerkiksi hoitajia ja ohjelmistokehittäjiä on pyritty houkuttelemaan uusien työnantajien palvelukseen luopumalla hakemuskirjeestä ja cv:stä.

Ilmiöstä ovat ottaneet kopin myös työnantajat, jotka pyrkivät houkuttelemaan nuoria kesätöihin sellaisiin tehtäviin, joissa alan koulutusta tai aiempaa kokemusta ei vaadita. Esimerkiksi Dna kokeilee kesätyöntekijöiden rekrytoinnissaan tapaa, jossa hakijan ei tarvitse lähettää cv:tä eikä hakemuskirjettä.

Duunitorin viestintäjohtajalle Aino Saloselle on tullut viimeksi kuluneen vuoden aikana myös sellaisia nuorille kohdennettuja työpaikkailmoituksia, joissa lisätietoja työpaikasta voi kysellä soittamisen sijaan Whatsappilla.

”Yleensä työpaikkailmoituksen perässä on puhelinnumero, johon voi soittaa. Kun miettii nuoria, niin kuinka luontevaa soittaminen on? Soittaminenhan voi olla tosi kuumottavaa. Viestin tai ääniviestin laittaminen Whatsappissa voi olla luontevampi tapa ottaa yhteyttä.”

Oikotien Vastuullinen kesäduuni -projektijohtaja Päivi Salminen-Kultasen mukaan kyselyiden perusteella nuoret kaipaavat usein lisätietoa työnantajista. Esimerkiksi Instagram-liven tyyppiset tapahtumat sekä lisätietojen kysyminen sosiaalisessa mediassa ovat yksi osa hakutrendejä.

Myös nuorten työnhakijoiden sparraaminen prosessissa on uusi ilmiö, jota Salminen-Kultanen pitää tervetulleena. Työnantajat saattavat vinkata, mitä missäkin kohtaa hakemusta halutaan tietää tai miten hakemus kannattaa kirjoittaa.

Viesti Whatsapp-sovelluksella voi olla luontevampi tapa ottaa yhteyttä työnantajaan kuin puhelimella soittaminen, sanoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Videot ovat nousseet trendiksi kesätöiden haussa viime vuosina. Salosen mukaan tekstimuotoinen hakeminen on edelleen yleisintä. Perinteinen cv:n ja hakemuskirjeen yhdistelmä on yhä tavanomainen. Myös lomakkeet, joissa työkokemuksen ja opintohistorian kirjaamisen lisäksi pitää vastailla useisiin kysymyksiin, ovat tyypillisiä työnhaussa.

”Lomakkeet ovat valitettavasti vielä käytössä. Monen työnhakijan mielestä ne ovat turhauttavia. Pahimmillaan pitää täytellä ylioppilastutkinnon arvosanoja ja täyttää lomakkeet perinteisen hakemuskirjeen ja cv:n lisäksi. Lomakkeissa voi olla myös monia välilehtiä, ja järjestelmä voi kaatua kesken hakemuksen tekemisen.”

Duunitorilta, Oikotieltä ja Rekrytointi.com-sivustolta kesätyöpaikkailmoituksia löytyy runsaasti asiakaspalvelusta, myynnin ja kaupan alalta sekä ravintola- ja matkailu-alalta.

Duunitorin työpaikkailmoituksissa 9.12.2022–9.1.2023 myynnin ja kaupan alan kesätyöpaikkailmoituksia oli 53 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Ravintola- ja matkailualalla kesätyöpaikkailmoituksia oli jopa 80 prosenttia enemmän.

Tyypillisesti eniten kesätyöntekijöitä haetaan tammi–maaliskuun aikana, mutta hyvistä kesätyöntekijöistä on kova kilpailu. Osa yrityksistä on aloittanut kesätyöntekijöiden rekrytoinnin jo viime vuoden puolella, mutta vielä loppukeväästä ja alkukesästäkin paikkoja tulee hakuun.

”Hyvä vire on. Voi tulla jopa kaikkien aikojen ennätys kesätyöpaikkailmoitusten määrässä”, toteaa Oikotien Päivi Salminen-Kultanen.

Projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen pitää tervetulleena sitä, että nuoria työnhakijoita sparrataan hakuprosessissa.

Suosituimpiin kesätöihin hakijoita voi olla jopa satoja tai tuhansia. Viime vuonna Ikean kesätyöpaikka­ilmoitusta luettiin Duunitorin kautta 40 000 kertaa. Lukumäärä ei kerro suoraan hakijoiden määrästä. Salosen mukaan tyypillisesti kesätyöpaikka­ilmoituksen lukijoista noin kymmenesosa klikkaa hakemaan työpaikkaa.

Luvut voivat kuulostaa musertavilta kesätöitä etsivän korviin. Miten esimerkiksi lukiolainen tai ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelija voi napata kesätyön itselleen?

Salonen vinkkaa, että videohakemuksen avulla voi erottua joukosta. Hänen mukaansa asiaa kannattaa pohtia, jos kesätyöpaikkailmoituksessa vapaamuotoinen hakemus on vaihtoehtona ja videolla puhuminen tuntuu luontevalta.

Jos hakee esimerkiksi asiakaspalvelijan eikä kesäsomettajan paikkaa, ei videoiden avulla erottumiseen tarvita erityisiä kikkailuja. Kunhan perusasiat ovat kunnossa, eli äänet ja videokuva toimii, sisältö ratkaisee.

Salosen mukaan yksi tapa helpottaa omaa kesätyönhakukuormaansa ja parantaa työllistymismahdollisuuksia on myös taktikointi. Hakijoita riittää eniten tunnetuimpiin yrityksiin, joilla on vahva brändi. Lisäksi jäätelökioski on halutuimpia kesätyöpaikkoja.

Vähemmän tunnettujen yritysten paikkoihin voi olla hieman vähemmän hakijoita.

Salminen-Kultanen vinkkaa myös suhtautumaan avoimesti eri aloihin ja unohtamaan stereotypiat ja mahdolliset omat ennakkoluulot aloja kohtaan.

”Kannattaa tarttua myös sellaiseen kesätyöhön, joka ei ole juuri oma unelmatyö. Jokaisessa työssä oppii ja menee askeleen eteenpäin.”

Salminen-Kultasen mukaan seuraavana vuonna voi olla helpompi saada töitä, jos pystyy kertomaan hakemuksessa, että on oppinut esimerkiksi asiakaspalvelu- tai tiimitaitoja edellisenä kesänä.

Rekrytointi.com-sivuston tuotepäällikkö Jonne Laiho neuvoo, että luetuttaa työhakemuksensa jollakulla ennen sen lähettämistä.

Molemmat nostavat esiin myös hakemuksen räätälöinnin merkityksen. Samaa hakemusta ei kannata kopioida joka paikkaan.

”Jos on tehty copy-pastella hirveä määrä hakemuksia, sen näkee. Kannattaa ottaa selvää työnantajasta ja miettiä omia vahvuuksiaan ja osoittaa motivaatiota”, Kultanen-Salminen toteaa.

Kesätyöhauissa on nähtävissä myös tietty kahtiajako. Toisiin paikkoihin yritetään houkutella hakijoita helpon hakuprosessin avulla. Jotkut hakijat taas panostavat todella paljon ansioluetteloiden ja hakemuskirjeiden laatuun ja visuaalisuuteen.

Rekrytointi.com-sivuston tuotepäällikkö Jonne Laiho vinkkaa, että hakemuksessa kannattaa tuoda ilmi, miksi haluaa juuri kyseiseen työpaikkaan. Lisäksi hakemus kannattaa luetuttaa tutulla ennen lähettämistä.

Kesätyöpaikkoihin on usein paljon hakijoita, joten pieni lisäpanostus voi auttaa erottautumaan joukosta. Laihon mukaan se voi tarkoittaa cv:n visuaalisuuteen panostamista, lyhyttä videoesittelyä tai esimerkiksi suosituskirjettä edelliseltä työnantajalta.

Työnantajille Salminen-Kultanen antaa myös vinkin, jonka avulla hyviä työntekijöitä voi saada houkuteltua omaan yritykseensä töihin. Oikotien tekemien kyselyiden perusteella monet nuoret haluaisivat enemmän konkreettista tietoa siitä, mitä työtehtäviä kesätyö sisältää ja millainen ilmapiiri työpaikalla on.

Näitä asioita työnantajat voivat viestiä esimerkiksi videoiden avulla, joissa viime vuoden kesätyöntekijät kertovat kokemuksistaan ja joissa tuleva esihenkilö astuu kameran eteen. Salminen-Kultasen mukaan videot ovatkin enenevissä määrin osa työpaikkailmoituksia.