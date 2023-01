Kamppailu Caverionin omistuksesta kiihtyy yhä kovemmaksi. Osakesäästäjät kritisoi torstaina kovin sanoin toista ostotarjousta ja rinnasti sen Ahlstrom-Munksjön kohua herättäneeseen yritysostoon.

Kamppailu suomalaisesta talotekniikkayhtiöstä Caverionista muuttui torstaina entistä mutkikkaammaksi, kun Suomen Osakesäästäjät otti kantaa yhtiöstä tehtyyn ostotarjoukseen.

Osakesäästäjien mukaan pääomasijoittaja Bainin johtaman sijoittajaryhmän ostotarjouksessa on ”epäterveitä piirteitä”.

Bain teki ostotarjouksen Caverionista marraskuussa. Tarjous oli yksityiskohdiltaan poikkeuksellinen, koska Bain teki sen yhdessä Caverionin nykyisten suuromistajien Antti Herlinin sekä Ehrnroothin suvun kanssa. Jos tarjous toteutuu suunnitellusti, Herlin ja Ehrnroothit pysyvät Caverionin omistajina myös pörssin ulkopuolella.

Osakesäästäjät rinnastaa kyseisen ostotarjouksen kuituyhtiö Ahlstrom-Munksjön yritysostoon. Bainin johtama sijoittajaryhmä lunasti Ahlstrom-Munksjön pörssistä vuonna 2021. Osakesäästäjät vastusti voimakkaasti kyseistä yrityskauppaa.

Kiista Ahlstrom-Munksjön lunastuksesta eteni välimiesoikeuteen, joka yhtyi ainakin joiltain osin Osakesäästäjien tuolloin esittämään kritiikkiin. Välimiesoikeus tuomitsi Ahlstrom-Munksjön ostajat maksamaan vähemmistöosakkaille 21 prosenttia alkuperäistä ostotarjousta korkeamman hinnan. Välimiesmenettelyn antama tuomio ei ole lainvoimainen ja asiaa käsitellään seuraavaksi käräjäoikeudessa.

Osakesäästäjien mukaan Caverionista marraskuussa tehty ostotarjous muistuttaa monin tavoin Ahlstrom-Munksjön tapausta.

”Yhtäläisyyksiä ovat esimerkiksi sisäpiirisukujen toimiminen sekä myyjänä että ostajana, hallitusten miehitys sisäpiirisukujen valitsemilla henkilöillä sekä Bain Capitalin johtava rooli molemmissa järjestelyissä”, Osakesäästäjät kirjoittaa.

Osakesäästäjien lisäksi muun muassa S-pankin salkunhoitaja Juha Varis on rinnastanut Caverionin ostotarjouksen ja Ahlstrom-Munksjön yritysoston toisiinsa. Varis pohti ostotarjouksen ongelmallisia piirteitä blogissa viime vuoden lopulla.

”Kun jotkut ostettavan yrityksen omistajat aikovat jatkaa yhtiön omistajina myös pörssin ulkopuolella, he ovat samanaikaisesti sekä ostajia että myyjiä. Heidän kannaltaan ei ole siis suurta merkitystä millä hinnalla yhtiö ostetaan pois pörssistä. Heidän tilanteensa on siis aivan erilainen kuin vähemmistöomistajilla ja siksi asetelma on jossain määrin haasteellinen”, Varis sanoo HS:lle.

Variksen hoitama Fenno-rahasto omisti joulukuun lopulla vajaan prosentin Caverionin osakkeista ja oli siten yhtiön 13. suurin omistaja. Variksen mukaan hän ei ole toistaiseksi hyväksynyt kumpaakaan yhtiöstä tehtyä ostotarjousta.

Kamppailu Caverionin kohtalosta käy kovilla kierroksilla. Sijoittajien kritiikin kiihtyessä kaksi eri tahoa havittelee Helsingin pörssiin listattua talotekniikkayhtiötä itselleen.

Bainin tekemä sijoittajaryhmä teki ostotarjouksen Caverionista marraskuussa. Sijoittajaryhmä tarjosi Caverionista seitsemän euron hintaa osakkeelta.

Pääomasijoittaja Triton teki tällä viikolla kilpailevan tarjouksen. Triton tarjosi Caverionista kahdeksan euron hintaa osaketta kohden, eli euron enemmän kuin sijoittajaryhmä aiemmin.

Tritonin ja Bainin edustajat ovat kritisoineet toistensa tarjouksia julkisuudessa. Triton korostaa oman tarjouksensa korkeaa hintaa. Bainin mukaan sen tarjouksella on paremmat edellytykset toteutua, koska se näkee Tritonin tarjouksessa kilpailuoikeudellisia riskejä.

Caverionin hallitus suositteli marraskuussa, että osakkeenomistajat hyväksyisivät Bainin tekemän ostotarjouksen. Hallitus arvioi parhaillaan Tritonin tällä viikolla tekemää tarjousta.

Caverionin suurin omistaja Antti Herlin on Helsingin Sanomia julkaisevan Sanoma Oyj:n toiseksi suurin omistaja.