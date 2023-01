Eurooppa on hyvin riippuvainen tuontilääkkeistä. Tänä talvena lääkkeistä on ollut pulaa, ja nyt EU suunnittelee lääkkeiden varastointia ja valmistajien velvoittamista takaamaan toimitukset.

Euroopan unioni suunnittelee lääkkeiden varastointia torjuakseen Eurooppaa vaivaavaa lääkepulaa, kertoo brittiläinen talouslehti Financial Times. EU suunnittelee lehden mukaan myös lääkevalmistajien velvoittamista takaamaan toimitukset.

Lisäksi EU:n komission tavoitteena on vähentää riippuvuutta Kiinasta ja lisätä eurooppalaista tuotantokapasiteettia.

EU-maissa on kärsitty tänä talvena lääkepulasta, jonka taustalla on ollut paha sairasteluaalto ja Kiinan-tuonnin vähentyminen. Esimerkiksi penisilliiniä ja paracetamolia on voinut olla vaikea saada, lehti toteaa.

Myös HS kertoi joulukuun alussa, että lääkkeiden saatavuudessa on ilmennyt poikkeuksellisia ongelmia.

Eurooppa, Suomi mukaan lukien, on hyvin riippuvainen lääkkeiden maahantuonnista. Lääkkeiden valmistus keskittyy suurelta osin EU:n ulkopuolelle. Suuri tuottajamaa on Kiina, jolla on valtaa etenkin lääkkeiden alkumateriaalien, kuten erilaisten kemikaalien tuotannossa.

Jos Kiinassa on tuotanto-ongelmia, se heijastuu nopeasti Eurooppaan.

Komissio aikoo Financial Timesin mukaan varmistaa ”strategisen autonomian” peruslääkkeiden osalta ”systeemisen teollisuuspolitiikan” avulla.

Koronapandemian myötä alkaneet tuotantoketjuongelmat ovat herättäneet EU:n riippuvuuksien ongelmiin. Nyt Euroopan omavaraisuutta halutaan parantaa. Aiemmin on kerrottu esimerkiksi suunnitelmista tukea omaa sirutuotantoa.

Komissio katsoo, että lääkepula ei ole väliaikainen ongelma vaan johtuu koko järjestelmän lukuisista haavoittuvuuksista, joihin kuuluu liika riippuvuus muutamista maista tiettyjen tuotteiden osalta.

Suomessa on jo nyt käytössä lääkkeiden velvoitevarastointi. Lainsäädännön mukaan tiettyjä lääkkeitä tulee jo nyt aina olla varastossa.

Tarkoitus on turvata lääkkeiden tavanomainen saatavuus tilanteessa, jossa saatavuus on vaikeutunut tai estynyt.

Suurimmat varastointi­velvollisuudet on infuusioilla ja mikrobilääkkeillä, joiden tukkukaupan varastointi­velvollisuudet ovat kymmeneksi kuukaudeksi. Infuusio on tiputuksella annettava neste, mikrobilääkkeitä taas ovat muun muassa antibiootit.

Osassa anestesialääkkeitä ja kipulääkkeitä sekä insuliinissa varastointi­velvollisuus on kuusi kuukautta. Esimerkiksi astmalääkkeiden varastointi­velvollisuus taas on kolme kuukautta.

Varastoinnista vastaavat lääkevalmistajat ja maahantuojat. Varastoimisen kustannuksia korvaa Huoltovarmuuskeskus, ja sen toteutumista valvoo Fimea.