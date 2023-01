Sähköautoja mainostetaan nyt persoonallisilla tavoilla. Ruotsalaisyhtiö rakennutti lumisen autotallin Rovaniemelle.

Sähköautomarkkinoiden kasvaessa valmistajat kokeilevat mitä merkillisimpiä tapoja nostaa omaa autoaan esiin.

Nyt ruotsalainen Polestar on rakennuttanut lumesta tehdyn ”autotallin” Rovaniemelle. Yhtiön mukaan se on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Snow Space -niminen paviljonki on rakennettu Rovaniemen kaupungintalon viereen, ja kaksimetrisen lumisten seinien takana on Polestar 2 -sähköauto. Lisäksi seinillä on näytillä jäästä veistettyjä autojen osia, kuten vanteita ja jarruja.

Paviljongin rakentamiseen on käytetty noin 3 000 kuutiometriä lunta. Lumet on raahattu kaupungissa sijaitsevasta Ounasvaaran hiihtokeskuksesta, ja ne palautetaan sinne tallin sulkeuduttua.

Lumipaviljonki on avoinna yleisölle 26. helmikuuta saakka.

Sähköautojen persoonallisessa mainonnassa otettiin yksi virstanpylväs viime vuonna, kun amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl -finaalissa nähtiin kasapäin automainoksia.

Esimerkiksi BMW oli palkannut näyttelijät Arnold Schwarzeneggerin ja Salma Hayekin esittämään kreikkalaisia jumalia.

