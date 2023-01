Maata kiertävien satelliittien määrän ennustetaan moninkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä.

Kiiruna

Ruotsi vihki perjantaina käyttöön uuden ylpeydenaiheensa, satelliittien laukaisukeskuksen, joka sijaitsee Pohjois-Ruotsin Kiirunassa.

Vihkiminen oli ajoitettu maan EU-puheenjohtajakaudelle ja päivään, jolloin koko EU:n komissio oli kutsuttu Kiirunaan. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vihki satelliittikeskuksen käyttöön yhdessä kuningas Kaarle XVI Kustaan kanssa.

Noin kymmenen maata maailmassa kykenee lähettämään satelliitteja avaruuteen. Ruotsiin sijoittuva laukaisukeskus parantaa huomattavasti eurooppalaista kykyä osallistua avaruushankkeisiin, kun Esrange-niminen keskus tulee tähänastisen laukaisupaikan Ranskan Guyanan rinnalle.

Von der Leyen sanoi puheessaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurannan vaativan sitä, että mittauksia voidaan tehdä avaruudesta käsin.

”Voimme seurata luonnonkatastrofeja reaaliajassa, esimerkiksi kuivuutta, tulvia ja metsäpaloja. Ne ovat hirvittäviä, mutta meidän pitää pystyä toimimaan välittömästi. Mitä enemmän taivaalla on silmiä, sitä paremmin pystymme pelastamaan ihmishenkiä niin Euroopassa kuin muualla maailmassa”, von der Leyen sanoi.

Hänen mukaansa pienet satelliitit ovat osoittaneet tarpeellisuutensa myös Ukrainan sodassa, jossa Ukrainan joukot ovat voineet seurata venäläissotilaiden liikkeitä.

Tällä hetkellä kiertoradalla on noin 5 000 satelliittia, ja määrä kasvaa koko ajan. Lähivuosina taivaalle on tarkoitus laukaista noin 10 000 uutta satelliittia. On arvioitu, että satelliittien määrä ylittäisi vuonna 2040 jo 100 000:n rajan.

Kiirunan Esrange-avaruuskeskuksen ensimmäisen satelliittilaukaisun odotetaan tapahtuvan loppuvuodesta.

Jo 1960-luvulta asti toimineesta avaruuskeskuksesta on tähän mennessä laukaistu muun muassa yli 700 kantorakettia, joiden päätarkoitus on ollut tutkimus.

Keskuksesta on myös lähetetty ilmakehään stratosfääri-ilmapalloja, jotka suurimmillaan ovat läpimitaltaan yli sata metriä ja kykenevät viemään neljän tonnin painoista tutkimusvälineistöä 40 kilometrin korkeuteen.

Tänä vuonna Esrangessa testataan lisäksi uudelleenkäytettäviä raketteja Euroopan avaruusjärjestön ESA:n Themis-ohjelmassa.