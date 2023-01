Jättipankki Goldman Sachs lähti kuluttajamarkkinoille suurin tavoittein, mutta tie on ollut kivinen. Kuluttajaliiketoiminta on tuottanut Goldman Sachsille mittavia tappioita viime vuosina.

Goldman Sachs ei ole saanut käännettyä kuluttajapankkitoimintaansa voitolliseksi. Kuvassa Goldman Sachsin logo New Yorkin pörssissä.

Yhdysvaltalainen suurpankki Goldman Sachs lähti vuonna 2016 kuluttajamarkkinoille suurten suunnitelmien kanssa. Uusi Marcus-niminen digipankki tarjosi säästötilejä, luottokortteja ja lainoja yksityishenkilöille. Tarkoituksena oli rakentaa tulevaisuuden pankki, josta tulisi alan markkinajohtaja, kuvailee amerikkalaismedia Bloomberg.

Lopputulos ei kuitenkaan ole ollut Goldman Sachsin kannalta hohdokas.

Kuluttajaliiketoiminta on tahkonnut viime vuosina suuria tappioita. Niistä saatiin uutta tietoa, kun Goldman Sachs julkaisi perjantaina ensimmäistä kertaa tarkempia lukuja kuluttajaliiketoiminnastaan. Asiasta kertovat muun muassa Bloomberg, uutistoimisto Reuters ja talouslehti Wall Street Journal.

Lokakuussa Goldman Sachs kertoi järjestelevänsä organisaationsa uudelleen. Yhtiö kokosi tuolloin kuluttajaliiketoimintoja uuteen osastoon nimeltä platform solutions (suomeksi ”alustaratkaisut”).

Nämä liiketoiminnot tekivät viime vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 1,2 miljardin dollarin tappiot (noin 1,1 miljardia euroa), Bloomberg kertoo. Tappiota vieläpä tuli jokaisella vuosineljänneksellä edellistä enemmän.

Vuoden 2020 alusta viime syyskuun loppuun mennessä kyseiset toiminnot olivat tehneet tappiota yhteensä kolme miljardia dollaria, mikä vastaa noin 2,8:aa miljardia euroa.

Goldman Sachsin kuluttajaliiketoiminnan oli alun perin tarkoitus päästä voitolliseksi viime vuoden lopussa, Bloomberg kertoo.

Platform solutions -segmentin johtajat ennustavat nyt, että segmentti voi nousta voitolliseksi jossain vaiheessa vuotta 2025, mutta lopullista tavoitetta ei ole vielä asetettu, Bloombergin lähteet kertovat.

Marcus-digipankki on ollut osa Goldman Sachsin vuonna 2018 aloittaneen toimitusjohtaja David Solomonin strategiaa, jonka tarkoituksena on kasvattaa Goldman Sachsin jalansijaa vähittäispankkitoiminnassa.

Goldman Sachs on Solomonin johdolla investoinut merkittävästi Marcukseen. Silti se on kärsinyt teknistä haasteista ja sen markkinaosuus on jäänyt varsin pieniksi.

Goldman Sachs on aiemmin kertonut, että digipankin liikevaihto oli vuonna 2021 lähes 1,5 miljardia dollaria ja että se odottaisi liikevaihdon kasvavan yli neljään miljardiin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Reuters kertoi aiemmin tässä kuussa, että Goldman Sachsin kuluttajapankkitoiminnan yksikön johtaja Swati Bhatia jättää tehtävänsä.

Bloomberg kysyy, onko Goldman Sachsilla nyt entistä enemmän painetta luopua tappiollisista toiminnoista, kun luvut ovat paremmin osakkeenomistajien nähtävillä.

Ainakin yhtiö on ottamassa käyttöön muita keinoja painaa kuluja alas. Vastikään uutisoitiin, että Goldman Sachs suunnittelee mittavia irtisanomisia, joissa potkut olisi tulossa yli 3 000:lle työntekijälle.

Osakemarkkinoilla Goldman Sachsin perjantaina julkaisemat luvut otettiin vastaan rauhallisesti.

Jättipankin osake oli perjantaina noin kello 20.30 Suomen aikaa noin 0,8 prosentin nousussa.