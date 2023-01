Turvalliseksi koettujen pakettimatkojen kysyntä lisääntyy, kun maailmantilanne on epävarma.

Suomalaisten ikisuosikki Kanariansaaret on tälläkin talvilomakaudella kohde, johon varataan eniten lomamatkoja.

”Kanarian eri saarten lisäksi suosittu on Madeira, ja nyt nousee myös Kap Verde”, kertoo Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Toistaiseksi kuluttajien ostovoiman heikentyminen ei näy lomamatkojen kysynnässä. Mäki-Fränti kertoo, että kevään ja ensi kesän varaustilanne näyttää matkanjärjestäjille todella hyvältä. Mäki-Fräntin mukaan nähtävillä on ristiriitaa siinä, miten kuluttajien tilanteesta puhutaan julkisuudessa.

”On uutisoitu, että ihmiset ovat varovaisia kuluttamisessaan. Ehkä matkustus on sellaista pakoa arjesta, että siitä halutaan pitää kiinni”, Mäki-Fränti arvioi.

Hänen mukaansa sama ilmiö näkyi jo runsaan vuosikymmenen takaisessa finanssi­kriisissä.

”Tällöin liikematkustus putosi kahdeksan prosenttia, mutta vapaa-ajanmatkustus ei. Sitten lomailtiin ja matkailtiin vähän vaatimattomammin, mutta haluttiin, että on jotain, mitä odottaa ja muistella matkan jälkeenkin.”

Saman ilmiön allekirjoittavat matkanjärjestäjät Tjäreborg ja Tui Finland. Kiinnostus matkustamiseen näyttää jälleen pandemian jälkeen kasvavan.

”Hiihtolomat on tosi hyvin myytynä. Helsingistä ja maakuntakentiltäkin osa lennoista on lähes täysiä”, kertoo maajohtaja Jessica Virtanen Tjäreborgilta.

Tuin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen sanoo, että talvi ei ole vielä täysin normaali, mutta kesän myynti näyttää hyvältä.

Turkki on ollut Suomessa paljon otsikoissa Nato-keskustelun vuoksi. Heli Mäki-Fränti kertoo seuraavansa mielenkiinnolla, vähentääkö negatiivinen huomio maan kiinnostavuutta matkailukohteena.

”Turkki ei ole talvikohde, joten sen suosio nähdään vasta kesällä. Viime vuonna Nato-keskustelulla ei ollut vaikutusta, sillä vaikka keskustelu kävi kuumana, Turkki oli Suomen kolmanneksi suosituin matkailukohde lentäen tehdyissä matkapaketeissa”, hän sanoo.

Suomalaisten suosituin matkailumaa tällä listalla oli Kreikka, kakkossijalla oli Espanja.

Kuluttajilla on nykyään paljon vaihtoehtoja matkojen varaamiseen, ja lennot ja hotellit voi hankkia itse netistä. Pakettimatkoilla on silti edelleen kysyntää, ja Tjäreborgin Jessica Virtasen mukaan näkyvillä on suorastaan alan renessanssi.

”Pakettimatkojen elinajan loppua on povattu vuosia, mutta kyllä elämää on edelleen. Maailmaa mullistavat tapahtumat, kuten covid, ovat monella tavoin vahvistaneet ihmisten halua saada matkalleen turvaa. Rahat voi saada takaisin, ja jos matkalla tapahtuu jotakin, matkustaja tuodaan Suomeen takaisin.”

Tämän allekirjoittaa myös Laura Aaltonen Tuilta.

”Yleensä kun jotakin tapahtuu, pakettimatkojen suosio nousee. Asiakkaalle tuo turvaa matkanjärjestäjän tuki, tapahtuu matkalla mitä tahansa.”

Korona-aika toi tullessaan sen, että monet vapaa-ajan riennot varataan vasta hyvin lähellä tapahtuma-aikaa. Sama ilmiö näkyi matkailussa. Nyt tilanne on jälleen muuttumassa.

”Varsinkin syksyllä näki, että matkoja varattiin lyhyemmällä syklillä. Nyt joulun jälkeen, kun varausbuumi on alkanut, myös kesän matkat ovat tehneet hyvin kauppansa”, kertoo Virtanen Tjäreborgilta.

Tuin viestintäpäällikön mukaan ennen korona-aikaa esimerkiksi Thaimaan-matkat varattiin vuotta aiemmin, kun viime aikoina niitä on varattu vain kuukautta ennen matka-aikaa.

”Tämä näyttää nyt pikkuhiljaa muuttuvan, ja varausjänne on jälleen pidentynyt”, Aaltonen sanoo.

Myynnillisesti ala on koronan jälkeen palaamassa kohti normaalia, mutta pandemia jättää varmasti jälkensä, arvioi Mäki-Fränti. Hänen mukaansa jokainen kriisi muuttaa matkailualaa, esimerkiksi syyskuun 11. päivän terroriteot vuonna 2001 muuttivat liikkumista ja turvallisuuteen liittyvää byrokratiaa.

”Nyt todennäköisesti terveysturvallisuus tulee aiempaa enemmän osaksi matkustamisen arkipäivää. Pandemia on ollut globaali herätys.”

Helsingissä 20.–22. tammikuuta pidettäviä Matkamessuja varten tehtiin kuluttajakysely, jossa oli mukana vastuulliseen matkailuun liittyviä kysymyksiä.

”Tällä kertaa ympäristöasioita enemmän esiin nousivat ihmisoikeus- ja tasa-arvoasiat. Matkailumaiden yhteiskunnallisiin oloihin kiinnitetään nyt huomiota”, Mäki-Fränti sanoo.