Tencentin entisiä työntekijöitä on jo Kiinassa tuomittu muun muassa lahjusten vastaanottamisesta ja kavalluksista.

Tencentin toimitusjohtaja Pony Ma on pitänyt korruptiota yhtiössä ”järkyttävänä”.

Kiinalainen teknologiajätti Tencent on irtisanonut yli sata työntekijää yhtiön petostentorjuntaan liittyvien sääntöjen rikkomisesta. Yhtiö on tiedottanut asiasta maanantaina.

Väärinkäytöksistä syytettyjen kerrotaan muun muassa kavaltaneen yhtiön varoja ja ottaneen vastaan lahjuksia.

Tencent on ilmiantanut yli kymmenen entistä työntekijäänsä poliisille, ja osan heistä onkin jo todettu syyllistyneen lahjontaan ja kavalluksiin, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdessä tapauksista entinen työntekijä tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen lahjusten vastaanottamisesta.

Moni irtisanotuista työskenteli Tencentin sisältöliiketoiminnassa, mutta väärinkäytöksiä on havaittu myös muun muassa pilvipalvelujen ja rahoitusliiketoiminnan parista.

Tencentin toimitusjohtaja Pony Ma on sisäisessä viestissään kuvannut korruption määrää yhtiössä ”järkyttäväksi”, uutisoi Kiinan valtionmedia AFP:n mukaan.

Tencentin mukaan yhtiössä on ollut jatkuvia ongelmia korruption ja petosten kanssa, minkä vuoksi niiden tutkintaan on lisätty resursseja. Viime vuonna yhtiössä tuli ilmi edellisvuotta enemmän väärinkäytöksiin linkittyviä tapauksia ja henkilöstön jäseniä.

Hongkongin pörssiin listattu Tencent on Kiinan suurin pelialan ja sosiaalisen median yhtiö, joka omistaa Wechat -sovelluksen. Tencent on myös muun muassa suomalaisen Supercellin pääomistaja.

Kiinan valtio on kiristänyt teknologiayhtiöiden ja peliyhtiöiden sisältöjen sääntelyä viime vuosina, ja se on osunut myös Tencentiin. Yhtiön osake kävi viime syksynä alimmillaan sitten vuoden 2017, mutta on sittemmin toipunut hieman.