Belferin perheen rahat hupenivat merkittävästi Enronin romahduksessa. Näkyviä lahjoituksia tieteeseen ja taiteeseen tehnyt perhe lähti mukaan myös krypto­bisnekseen.

Robert Belfer oli pitkään Enronin johdossa mutta menetti isoja summia yhtiön romahduksessa. Suvun omaisuus on huvennut myös pyramidihuijauksessa ja nyt todennäköisesti kryptotoimijan vaikeuksissa.

Harva sijoittaja onnistuu elämänsä aikana osallistumaan rahoineen useampaan maailman suurimpiin kuuluvaan skandaaliin.

Tähän saavutukseen on kyennyt kuitenkin New Yorkissa vaikuttava Robert Belfer perheineen, joka on menettänyt varoja niin Enronin kohujen täyteisessä romahduksessa kuin edesmenneen Bernard Madoffin pyramidihuijauksessa.

Enronin konkurssi vuonna 2001 oli aikanaan Yhdysvaltain historian suurin.

Viimeisimpänä Belferit ovat olleet mukana myös ahdinkoon ajautuneessa FTX-kryptopörssissä. Financial Timesin (FT) näkemien oikeuden asiakirjojen mukaan perheen sijoitusyhtiöt ovat omistaneet FTX:ää. Viime vuoden alussa omistusosuuksien arvo oli ollut 34,5 miljoonaa dollaria.

FT:n mukaan silmäätekevän newyorkilais­perheen sijoitukset FTX-kryptopörssiin kertovat siitä, miten syvälle Yhdysvaltojen eliitin joukkoon FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried pääsi houkutellakseen sijoittajia. Bankman-Friediä syytetään miljardiluokan petosvyyhdistä ja asiakkaiden varojen väärinkäytöksistä.

Belferin perheen omaisuuden kasvu alkoi Robertin isästä Arthur Belferistä, joka rikastui öljybisneksessä saavuttuaan Puolasta Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan alussa.

Kun Arthurin perustama Belco Petroleum -yhtiö sulautui energiayhtiö Enroniin, hänen poikansa Robert päätyi Enronissa johtotehtäviin ja osaomistajaksi.

Belferin perheen arvioidaan menettäneen useita miljardeja dollareita Enronin luhistuessa. Enimmillään Robert ja hänen vaimonsa Renée Belfer omistivat noin kahden miljardin dollarin arvosta Enronin osakkeita juuri ennen yhtiön romahdusta.

Belferit olivat uhreja myös historian suurimmassa pyramidihuijauksessa, josta yhdysvaltalaispankkiiri Bernard Madoff tuomittiin vankilaan 150 vuodeksi vuonna 2009. FT:n mukaan Belferit tosin ehtivät vetää yli 28 miljoonaa dollaria Madoffin järjestelystä pois ennen sen romahdusta.

Vuonna 2021 vankilassa kuolleen Madoffin arvioidaan huijanneen kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa arviolta 25–63 miljardin dollarin kokonaisuudessa.

Belferit ovat lahjoittaneet näkyvästi rahaa hyväntekeväisyyteen ja erilaisiin hankkeisiin. Esimerkiksi New Yorkin Met-museossa on perheen nimeä kantava osasto. Harvardin yliopistossa taas toimii Belfer-tutkimuskeskus.